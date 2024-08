Declaració d’amor

Madrid nos lía, Madrid nos encuentra. Madrid me mata. Madrid es no tener nada y tenerlo todo. Passejant per la capital espanyola és molt fàcil trobar, en botigues, bars i restaurants, ben a la vista, frases que al·ludeixen a la ciutat. I, és clar, no falta la conegudíssima De Madrid al cielo. Hi ha un orgull indissimulat de ser (o de sentir-se) madrileny. Una mena d’esperit que es respira a tot arreu i que reinvindica el ser «gato» (tot i que per ser-ho has de tenir el mateix currículum que s’exigeix als bascos per ser bascos: que tant els pares com els quatre avis ho siguin).

A Madrid es barregen els gatos de tota la vida (encara que cada vegada n’hi ha menys, es lamenten ells, llepant-se les ferides amb la seva llengua rasposa) amb nouvinguts que s’hi han instal·lat i també es consideren madrilenys, i amb els cada cop més inevitables turistes que aspiren a impregnar-se de l’esperit castís de la capital espanyola a base de menjar callos i entrepans de calamars, de comprar el que pensen que són tresors al Rastro i de cridar «ole» -com si assistissin a un espectacle de flamenc- a les parelles que ballen chotis en les verbenes d’estiu.

A les festes de san Cayetano i san Lorenzo i de la Virgen de la Paloma, a l’agost, conviuen esglésies que obren les portes per treure el sant en processó i on et regalen clavells perquè te’ls posis als cabells amb la música techno de la festa del carrer del costat, capellans amb sotana negra amb gays amb ventalls amb l’arc de sant martí, chulapos i chulapas amb catalans i colombians i canadencs, la tradicional limoná amb «minis» de cervesa i de gintònic (que no us enganyi el nom: els «minis» són gots de litre!), karaokes populars amb concerts de pasodobles, sarsuela i chotis.

Madrid ha sabut conservar una essència i una ànima que Barcelona fa molt de temps que ha perdut (i dic Barcelona per la històrica rivalitat que hi ha entre les dues metròpolis, però moltes altres ciutats, Girona inclosa, també l’han deixat perdre). Malgrat els seus tres milions llargs d’habitants, i de les barreges de procedències i de colors i d’idiomes i de cultures, tot té un aire de «Madrid de tota la vida». Una pàtina de plaça antiga, de carrer de poble, de taverna de barri. Potser és la famosa llum de la capital, no us ho sabria dir. És com si per sota dels carrers, per sota dels túnels del metro, hi hagués un batec antic i lent que arribés a cada racó.

Ja fa uns anys que hi vaig relativament sovint (és la fortuna de tenir uns amics generosos i hospitalaris vivint al centre del centre), i us juro que no me’n canso. Quant més hi vaig, més m’agrada. Malgrat les riuades de gent que recorren els carrers principals. Malgrat la seva catedral horrorosa. Malgrat les obres que mai s’acaben. Malgrat l’espectacle al·lucinant del Cortylandia i la seva enganxosa cançó. Malgrat la calor que hi fa a l’estiu i la fred que hi fa a l’hivern. Definitivament, de Madrid al cielo.