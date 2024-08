Obamala Harris perseguirà Trump

Joe Biden era la persona ideal per a no ser el candidat Demòcrata al novembre. Aquesta posició desventurada d’inservible electoralment ha estat ocupada durant quatre anys per Kamala Harris. De manera que l’elevació a candidata de la vicepresidenta més odiada dels darrers temps era tant inversemblant a priori com inevitable a posteriori. Per si algú insisteix a confondre la política amb una ciència.

«Momala», li diuen els fills del seu marit. «Obamala» és un altre possible joc de paraules, ja que contempla en la seva integritat el discurs seminal que la candidata va pronunciar dimarts passat a Pennsilvània. L’espectador es va amollar amb una versió dels grans èxits de la gestualitat d’Obama. Els silencis imprevistos amb un lent gir de cap inclòs, la simulació d’establir vincles amb la intimitat de l’espectador sense perdre l’alçada inabastable, el descobriment que un somriure pot transmetre autoritat. Un retorn al 2008, quan Carlos Fuentes afirmava que el senador de Chicago «es mou com a Fred Astaire», encara que ara amb una candidata aviciada i distant.

L’al·lusió a Hollywood convida una pregunta de Trivial, quin actor de Hollywood va ensinistrar Obama en les compareixences públiques i va ser decisiu per al naixement d’Obamala. En efecte, George Clooney i la seva famosa carta de renúncia a Biden, el doble guanyador de l’Òscar promociona successius candidats Demòcrates a canvi que no el comprometin a presentar-se a les eleccions.

I si Harris era indispensable per coronar l’objectiu, per què no la van nominar abans? L’aspirant va destacar misericordiosa en la presentació que Biden acumulava més èxits en tres anys que alguns presidents en dos mandats. Un pronunciament valent, si es té en compte que Clinton i Obama figuren entre els supervivents amb dues legislatures a sobre.

Hi ha un altre candidat a la Casa Blanca, encara que els Demòcrates monopolitzin ara mateix la competició. De fet, l’eix de la campanya d’Obamala consisteix a perseguir Donald Trump, i no només físicament o estadísticament. Des del primer moment, la vicepresidenta va ressaltar la seva experiència com a fiscal, enumerant la tasca acusatòria que havia exercit en casos que recordaven massa els processos que acuiten el magnat.

«Soc una fiscal perseguint un criminal» seria un eslògan adequat per a Harris. Ja no està sola en la carrera de fons «de 91 dies» i Tim Walz va deixar molt a desitjar com a futur vicepresident en el seu debut. Aparcant els que haurien aplaudit amb idèntic entusiasme a qualsevol opció, els hereus dels «Republicans arrasarien a les eleccions encara que presentessin el gos de Ronald Reagan», el governador de Minnesota compareix en campanya amb un llast insostenible. Té una agenda pròpia, i es va excedir a les seves prerrogatives vicepresidencials abans fins i tot d’accedir al lloc.

Harris és el tercer experiment Demòcrata del segle XXI, després d’Obama i de Hillary Clinton, amb un èxit discutible del 50 %. L’experiència com a fiscal és la base de l’estratègia de l’actual vicepresidenta, però haurà d’amonestar seriosament el bocamoll Walz, per robar-li protagonisme amb el seu discurs desbordant. El subordinat va discutir fins i tot implícitament la proficiència del cap en assumptes delictius, quan va destacar que «la delinqüència va créixer amb Trump, i això sense comptar amb els seus propis crims». Imperdonable apropiació de les riallades destinades a la candidata principal.

Walz oscil·lava com un refrigeri sobre l’escenari, mentre Harris exagerava les virtuts del seu número dos. Un vicepresident no té discurs ni personalitat, més enllà d’esperar que algú atempti contra el president. Obamala creu haver elegit un home corrent per arrodonir el tiquet, i ha promocionat un rival d’ambició desmesurada. Quan va agafar el micròfon, el governat va prendre possessió de l’escena i va arraconar al seu superior. Li va succionar tot l’oxigen, un fòrum feminista diagnosticaria un cas clar de mansplaining, el discurs de l’adjunt es resumia a «per fi teniu un home armat a casa». Fins i tot competia en abordar qüestions espinoses com l’avortament que centrarà la campanya, o la fertilització in vitro a què es va sotmetre la seva dona.

Walz no és dolent, és massa bo per a número dos. Amenaça amb una diarquia insuportable per a un partit Demòcrata encara en estat de xoc. Contra l’eufòria desencadenada, l’acte de Pennsilvània facilita la rèplica d’un Trump que sempre surt al contraatac. El magnat pot ironitzar que els Demòcrates han tornat a canviar atropelladament de candidat. Biden va ser substituït per Obamala, i aquesta per l’insaciable «americà mitjà» de Minnesota.