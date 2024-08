El poder a la punta del fusell

Ja ho va dir Mao Zedong : «el poder neix del canó d’una arma». Tenir raó està bé, comptar amb el suport d’amplis sectors de la població és convenient, guanyar eleccions és necessari en els sistemes democràtics, però al final l’eina del poder és el cilindre metàl·lic capaç de disparar projectils. No cal ni tan sols que els dispari: n’hi ha prou que se sàpiga que n’és capaç. Maquiavel ja va avisar que el príncep ha de voler ser estimat i temut, però si arriba el dia que ha de triar entre un dels dos sentiments, el temor li resultarà molt més eficaç, perquè els afectes s’esvaeixen amb facilitat. Fer por és d’una gran utilitat, com es va poder comprovar a Catalunya l’octubre del 2017: amb tota la legitimitat derivada del referèndum, amb una gernació esperant instruccions per mobilitzar-se, el dia 27 al vespre l’estat major del Procés va decidir acatar de fet la suspensió de la Generalitat i trencar files, perquè tenien por de la contundència que era capaç d’aplicar l’Estat. Per una banda, els cossos policials espanyols i qui sap si les forces armades en cas extrem. Per l’altra, milers de ciutadans desarmats i... els Mossos? Pel que s’ha anat sabent, no pas tots, potser ni la majoria. Se’n recorden? La cúpula havia dissenyat com detindria el Govern si ho manava un jutge. La incògnita sobre el paper del cos si es trenqués la corda ha pesat com una llosa sobre els successius consellers d’Interior. Ara arriben un president i una consellera que no experimenten aquests dubtes metafísics perquè no tenen cap intenció de trencar res. Encara no una setmana després de puigdemontada, Illa ha decidit que la primera sortida oficial de palau fos a la seu central dels Mossos, per donar-los públicament un afectuós copet a l’esquena ara que reben xurriacades per totes bandes, i parar l’orella. En plena expansió de la inseguretat percebuda, Illa desitja uns Mossos centrats i concentrats en la feina. Si reben ordres clares els resultarà més fàcil.