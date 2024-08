Romança de l’exili: visca Catalunya

Sembla que no ha agradat gaire que el capità del Barça acabés el discurs de presentació de la plantilla amb un «Visca el Barça», així, sense més ni més. Es veu que el que es porta és afegir un «i visca Catalunya», que en Ter Stegen va obviar. Després de «Visca el Barça», el porter va fer mitja volta, va ocupar el seu lloc i allà va acabar el discurs, deixant uns quants milers de seguidors amb el «visca!» que anaven a respondre a la gola, sense poder treure'l a l'exterior, allà embussat, amb el perill que algun s'ofegués. Un «visca Cataluya» encallat a la gola pot causar fins i tot la mort, a menys que el veí de seient apliqui ràpidament la maniobra d'Heimlich, que serveix igual per a expulsar un tros de bistec que per a expel·lir un «visca Catalunya» que estava obstruint l'esòfag. En algun lloc dels estatuts deu figurar que és obligatori cridar un visca a Catalunya cada vegada que se'n crida un al Barça, sempre, en tota ocasió i lloc. El que és estrany és que no passa al revés, i un pot cridar «Visca Catalunya» sense estar obligat a afegir «i visca el Barça». Si fins i tot jo desconec la raó d'aquesta diferència, si fins a mi se'm fa difícil distingir quan haig de dir visques a una o altra entitat, més li deu costar a Ter Stegen, que és alemany, i els alemanys són gent racionalista i cartesiana, allà a ningú se li acut cridar «Visca el Bayern de Múnic i visca Baviera», cada cosa en el seu lloc i un lloc per a cada cosa.

-No he sentit mai el president de la Generalitat acabar el discurs de l’11 de setembre amb «visca el Barça». En canvi, al revés, pretenen que jo cridi visques a Catalunya en un acte futbolístic, aquests catalans són gent molt rara, camaraden- deu explicar als seus incrèduls familiars en Ter Stegen en arribar a casa.

El porter ignora que hi ha milers de culers que van cada any a la presentació de la plantilla amb l'única intenció de cridar ben fort «visca Catalunya». Els fitxatges i l’equip no tenen importància, de fet tant se'ls en foten, però fa mesos que esperen mostrar a crits el seu amor a la pàtria. El capità del Barça els va furtar tal possibilitat.

El bon jan de Ter Stegen encara es deu estar preguntant per quina raó un futbolista ha de cridar «Visca» a cap altra cosa que no sigui el seu club de futbol. I, més rar encara, que això només succeeixi en el Barça, perquè mai ha sentit al capità del Cadis acabar un discurs amb un «Viva el Cai i viva Andalusia, pisha». La raó -jo t'ho explico, Marc Andre- és que els catalans no estem segurs de si Catalunya existeix, amb la tabarra del procés un arriba a creure que ha estat un invent, igual que tota la resta: dret a decidir, mandat popular, exili, etc. Així que hem d'aprofitar tota ocasió per a confirmar que Catalunya viu.

-Perdoni, podria dir-me l'hora?

-Clar que sí, cavaller: dos quarts de cinc, i visca Catalunya.

-Gràcies.

Els cambrers han de cantar el menú afegint un «Visca Catalunya» després de ressaltar la bondat de les mandonguilles, i sempre hem de felicitar els aniversaris dels éssers estimats amb «per molts anys i visca Catalunya». Fins i tot les senyoretes que comercien amb el seu cos solen rebre als clients amb «seran 150 i el llit, visca Catalunya». «Visca!», ha de respondre el client, abans d’anar per feina. En el pol moral oposat -potser per a ampliar la base del catalanisme- també els sacerdots catalans estan obligats a acabar la litúrgia amb «ite missa est i Visca Catalunya».

En l'exili que encara pateixo a cala Montgó, hi ha força alemanys. No semblen gent molt donada a llançar visques gratuïts, l'última vegada que un senyor amb bigoti els va comminar a cridar a favor d'Alemanya i del mateix senyor amb bigoti, la cosa no va acabar bé, o sigui que estan vacunats contra els nacionalismes i contra les proclames fútils i arbitràries. Luterans com són, saben que cal separar el futbol de tota la resta, sigui la política, sigui la gastronomia, sigui l'amor. Ter Stegen sap el que fa, que es comença cridant «Catalunya über alles» i no se sap com acaba la cosa.