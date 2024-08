Tuf especulatiu al parc Jordi Vilamitjana

Senyor Marc Verdaguer, després de llegir el seu article d’opinió «Millor pisos al parc Jordi Vilamitjana que el Trueta a Salt» haig de felicitar-lo per l’anàlisi profunda que fa de la causa o causes que s’han generat al voltant del projecte del Campus de Salut del nou Trueta.

És veritat que les visions polítiques han estat de curta volada i no amb la perspectiva de les grans obres que exigeixen una «visió més de país i no més de casa meva». Com molt bé diu «els grans temes de Girona, Salt, Sarrià de Ter, Fornells, Vilablareix, Quart o Sant Gregori, haurien de remar tots junts en la mateixa direcció» i molt més si del que es tracta és d’una obra de caire comarcal o provincial. D’aquí deriven tots els pecats: és el pecat original, com molt bé diu.

Ara bé, el que m’ha sorprès és que no tan sols no ha donat una solució concordant amb la seva anàlisi, sinó que la solució que busca és que tots tornem a pecar i que els problemes els anem engrandint amb aquesta visió de «curta volada»; que la bola de neu es vagi fent més gran i campi qui pugui. Així van moltes coses. Quina pena! I aquí no pot tenir la nostra felicitació. Com és possible que encapçali l’article dient que l’oposició veïnal obstaculitza el nou Trueta? Com és possible que digui això? El més lògic, el més coherent amb la seva anàlisi és que els polítics deixin de tenir visions de «curta volada».

Aquest és l’obstacle. Tan sols diguin que es faci a Salt i tot solucionat. Tan sols diguin que es paguen les expropiacions i tot solucionat. Que únicament els pisos es facin en un altre lloc i tot solucionat.

L’oposició veïnal ja ha fet aquestes propostes i no obstaculitza res. Qui obstaculitza és que dona solucions de «curta volada». Però és més fàcil dir que es facin els 347 habitatges en un parc públic de ciutat, en una zona altament densificada, consolidat, en concordança amb les directrius europees. És més fàcil especular amb el patrimoni de la ciutat. És més fàcil mirar el lucre que reportarà i tancar els ulls a un bé comú de primer ordre.

No li fa pensar que aquesta solució de fer 347 habitatges en el parc de Jordi Vilamitjana fa un tuf especulatiu que mai cap gironí acceptaria que es fes a la Devesa? No creu que ja en tenim prou que especuli la iniciativa privada que encara, que encara pensem que ho pot fer l’administració pública? El felicito per l’anàlisi però no ens pressioni quan diu que el Clínic de Barcelona ja treu la poteta i que per això hem de córrer molt que tant s'hi val. No ens culpabilitzi del retard... Per a Girona, per a Can Gibert del Pla, per a Santa Eugènia no val que el parc es toqui havent altres solucions més lògiques i sostenibles... perquè el parc de Jordi Vilamitjana no es toca.