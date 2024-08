En despertar-se, en Nadal encara hi era

Què són catorze anys? No res, una exhalació. Hivernes per la Mare de Déu d’Agost del 2010, et despertes la del 2024, i no només governa el mateix partit a Espanya, Catalunya i Barcelona, sinó que a la Generalitat hi ha el mateix secretari de Mobilitat, Manel Nadal i Farreras. Un Nadal de Girona dels Nadal de Girona de tota la vida, germà del qui fou alcalde i conseller Joaquim Nadal, del novel·lista i periodista Rafael Nadal, i del lingüista, catedràtic i exrector universitari Josep Maria Nadal. Fills tots ells d’un industrial de la fusta i nets d’un fabricant de taps de suro.

Manel Nadal va ser secretari de Mobilitat en els set anys dels tripartits, a la conselleria del seu germà Joaquim, i llavors la carretera C-55 ja estava embussada, se’n reivindicava el desdoblament, es feien estudis previs als informes preparatius d’alguna cosa, i el més calent era a l’aigüera, escolant-se Llobregat avall. Pel que fa al ferrocarril, caldria una certa ingesta de ratafia per afirmar que ha millorat en aquest temps. Quan el visitin els alcaldes de la comarca, el que li expliquin li sonarà com una música coneguda.

El seu germà Joaquim, que des de la conselleria va impulsar el desdoblament de la C-25, va tenir un somni: l’Eix Transversal Ferroviari Lleida-Manresa-Girona. Els arxius del departament de Territori deuen tenir uns quants armaris plens de caixes amb mapes, estudis, informes i molts quilos de documentació administrativa. Com que els trens no toleren rampes pronunciades, el traçat era un continuu de túnels i viaductes que convertien el projecte en faraònic, però a Manresa l’interessant era el ramal que deixaria Barcelona a mitja hora de viatge. Dues dècades més tard ens donarem per satisfets si entre uns i altres aconsegueixen que Rodalies només trigui una hora, però es veu que això li haurem de demanar al Pere Macias, comissionat del «traspàs integral», perquè en Nadal estarà gestionant una patata calenta que es diu aeroport del Prat.