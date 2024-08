Puigdemont va perdent bous i esquelles

M’agradaria que, més enllà de «performances», estèrils desafiaments a l’Estat o suposades «jugades mestre», algú em digués una cosa de profit pel benestar dels catalans que hagi fet Carles Puigdemont d’ençà que el gener de 2016 va ser elegit president de la Generalitat; repeteixo, una sola cosa. I ja no és que Puigdemont no hagi fet res per millorar la vida dels ciutadans, ans al contrari, és que, amb ell al capdavant, el seu partit ha perdut l’enorme capital que tenia. Aquell gener de 2016, Convergència (ara Junts) presidia el govern de la principal institució del país i les quatre diputacions catalanes. Ara, només presideix la Diputació de Girona i l’ajuntament més important on governa és el de Sant Cugat, dotzè municipi amb més habitants de Catalunya. Quan va ser elegit president de la Generalitat, per designació d’Artur Mas i posterior votació al Parlament, Convergència tenia 8 diputats a Madrid (els mateixos que el PSC) i sis senadors (el PSC, cap). Ara té set diputats (cert que decisius, encara que només serveixin per aprovar la llei d’amnistia) i un senador, mentre que el PSC té 19 diputats i 12 senadors. Només li queden els consells comarcals, aquells ens que va crear Jordi Pujol com a oficines de col·locació i per tenir més control territorial.

No sé qui s’ha acostat més a qui, probablement tots dos, però ja fa temps que les diferències entre Junts i la CUP són imperceptibles, només cal llegir i escoltar el que diuen dos dels principals representants cupaires, Lluc Salellas i Laia Estrada, coincideixen sempre amb Puigdemont. Junts i CUP s’han convertit en dos partits ultranacionalistes i populistes. A Girona, després d’un any de govern cupaire, la principal campanya de promoció de la ciutat no l’ha fet ni l’alcalde, ni l’ajuntament, l’ha fet el Financial Times amb un reportatge amb el ciclista David Millar, que no ha merescut cap comentari elogiós de Salellas. Junts i la CUP estan per altres coses. Per això, una de les coses que més em costa d’entendre és que encara quedin tants empresaris, alguns amb el cap ben endreçat, que li donin un suport indestructible.

I això que, fins i tot en els col·lectius més fanatitzats, a vegades apareix algú que posa una mica de sentit comú. Joel Joan, nacionalista de pedra picada que en les últimes eleccions catalanes va formar part de la histriònica llista d’Alhora amb Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha llençat una reflexió als independentistes sobre la presència llampec de Carles Puigdemont a Barcelona: «Cert que Krls (Puigdemont) ha humiliat la poli d’Espanya i els seus Mossos. Però de què ha servit no ho tinc tan clar. Puc dir-ho sense que se m’insulti o és demanar massa?». El primer que ha admès que va ser una relliscada, encara que no ho reconeixerà mai en públic, és el mateix Puigdemont. Només cal veure la ingent quantitat de tuits, vídeos inclosos, que ha publicat des d’aquell dia intentant justificar allò que és injustificable. I, si la cara és el mirall de l’ànima, només cal observar la seva quan el dia de la investidura de Salvador Illa caminava per un carrer de Barcelona, acompanyat de Turull, Boye, un mosso i un bomber. Aquella cara no és la d’una persona victoriosa, disposada a fer una heroïcitat. És la d’una persona enfonsada, demacrada, que veu que res li surt bé, ni la llei d’amnistia.

Puigdemont ha quedat tocat. Només cal llegir els seus últims escrits a la xarxa X (abans twitter) per comprovar com desbarra. Dimarts passat deia que «fa cinc-cents anys teníem eines i recursos a les nostres mans que permetien resoldre problemes. Cinc-cents anys després, el centralisme sobre el qual es va edificar l’Espanya borbònica ens en priva» (de debò prefereix la vida de cinc segles enrera?) o quan un parell de dies després d’haver comptat amb el suport de mossos d’esquadra patriòtics per escapar-se del parc de la Ciutadella escrivia amb tota la hipocresia del món que «als Mossos no se’ls ha de demanar lleialtats a idees i narratives polítiques. Això ho fan els espanyols amb la seva Policia i Guàrdia Civil».

En altres circumstàncies, Junts, o qualsevol partit, ja hauria canviat de líder després d’haver perdut bous i esquelles. Veurem què decidiran en el congrés que celebraran a finals d’octubre, però a Catalunya li convindria que en sortís un partit que fes una oposició seriosa i responsable, no el populisme trumpista dels últims temps.