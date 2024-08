«El peix no mossega»

A la majoria de la gent, no li fa por que un peix el mossegui. Més aviat li fa por empassar-se o clavar-se una espina a la gola. Com a troballa publicitària, el títol que s’ha escollit a Blanes per estimular el consum de peix potser no és la més brillant. La idea, però, que vol transmetre: menjar peix suposa un plaer recurrent i saludable, queda plasmada nítidament.

A les hemeroteques en trobaríem un grapat de notícies de mossegades de peix. No només a les allunyades aigües del Pacífic o de l’Índic, on taurons i barracudes hi pasturen sovint. També a la nostra Mediterrània, on algunes espècies tenen fama (a vegades exagerada) d’agressivitat: morenes, déntols, tintoreres... El més freqüent, però, són les mossegades que alguns peixos propinen als pescadors (professionals o aficionats) quan els desmaien de la xarxa o els treuen l’ham. Penso en els saborosos rosons! Qui n’hagi pescat sap amb el compte que s’han de desenganxar, perquè no et clavin les seves petites i afilades dents. Amb les aranyes, rates, escorpores... cal, també, vigilar, tot i que el perill, en aquest cas, rau en el verí que porten les punxes que protegeixen els seus cossos.

Deixant de banda la idoneïtat del nom, que s’hagi endegat una campanya per augmentar el consum de peix, concretament de peix autòcton, de proximitat, de milla zero... em sembla fantàstic! A Blanes, s’ha fet impulsada pel Departament de Promoció Ciutadana i la Confraria de Pescadors i compta amb els ajuts del GALP (Grups d’acció local pesquers) on es va presentar el projecte. La campanya, que s’emmarca dins la proposta «Arran de mar» que té per objectiu promocionar Blanes des de diferents vessants, contempla dues accions principals.

La primera, la creació d’una pàgina web - www. elpeixnomossega.cat- des d’on es difondran iniciatives relacionades amb el sector pesquer i que compta amb diferents apartats: menja, coneix, compra, cuina i forma’t. A través d’ells es podrà aprofundir en les peculiaritats de les espècies, en les seves qualitats nutritives, en tècniques de congelació domèstiques, etc.

La segona, l’elaboració de dues propostes publicitàries per fer arribar informació als potencials consumidors. Un espot que es projectarà a les sales multicinema de Blanes i la confecció d’uns cartells que es repartiran entre els clients a les peixateries de Blanes i sobretot al petit mercat ES PORTAL (peix local i fresc!) Uns cartells que fan especial incís en tres espècies: la gamba de Blanes (es pesca als mateixos llocs que la de Palamós!) la sardina i el seitó.

A mi, la campanya no em farà canviar massa els hàbits. Consumeixo peix entre sis i vuit vegades per setmana, gairebé cada dia. No me n’ha mossegat mai cap. Si de cas alguna pessigada d’un escamarlà, d’aquells que encara belluguen a la peixateria. El que a vegades em mossega un xic el pressupost són els preus als quals s’han enfilat algunes espècies. Si hom té, però, la sort, d’una banda, de conèixer-les prou i de l’altra, de comptar amb unes peixateres de capçalera que fan meravelles a l’hora de netejar i treure les espines, les possibilitats de configurar àpats amb peix fresc i de proximitat està, encara, a l’abast de gairebé totes butxaques.