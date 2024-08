Mossèn Xaver Morlans, un dels homes compromesos amb l’Hospital de Campanya de l’Església Santa Anna de Barcelona, que acull persones vulnerables i els dona menjar de 2/4 de 9 del matí a les 8 del vespre (4000 l’any passat), juntament amb mossèn Peio Sànchez i la monja Viqui Molins, ha publicat no fa gaire Capellans cèlibes i capellans casats: dos pulmons per a una Església sinodal, un llibre incisiu, escrit amb prudència, que ofereix diversos tipus de lectura. Rere la presentació de F. Torralba, l’autor fa un pròleg de 25 pàgines en que resumeix les tesis que després desplegarà, i per si fos poc, entremig proposa al lector 18 Preguntes per al discerniment en cinc blocs —imitant la manera de treballar del Sínode— i, per torna, el llibre acaba amb una síntesi de 25 punts, que també en resumeixen el contingut. La tesi del llibre és claríssima: hi ha una distinció neta entre el carisma o la crida al celibat i el carisma o la crida al ministeri ordenat. L’autor ho diu així: «L’admissió dels homes casats al presbiterat en l’Església llatina és un dels dos objectius del llibre» (p. 26); l’altre, «contribuir a trobar una nova fórmula de vida presbiteral que eviti tant patiment del passat» (p.27). I és que, des del primer capítol, s’imposa la memòria de l’autor durant la crisi postconciliar, quan uns 60.000 preveres i religiosos de l’Església catòlica llatina, segons xifres oficials del Vaticà, van penjar els hàbits (un 80% degut al celibat). La nova fórmula la dissenyarà a partir d’una nova antropologia, la de la intimitat interpersonal quotidiana i perenne lliurement escollida per als sacerdots cèlibes contra els rosecs de la soledat i la del projecte del bisbe Fritz Lobinger (dur una parròquia en règim de voluntariat, entre tres capellans casats, ajudats de les seves esposes, que seguirien treballant civilment per mantenir les seves famílies).

Morlans posa en quarantena dues contradiccions que té l’Església llatina en el seu interior: no sols considerar el celibat dels ordenats com una mena de supremacia d’excel·lència enfront de la grandesa i dignitat del matrimoni cristià per a la santificació (hi dedicarà el capítol 5è), sinó també la contradicció que significa una llei per al sacerdoci occidental, quan dins del seu sí té 40.000 diaques permanents amb les seves esposes respectives i, d’un total aproximat de 14.500, uns 9000 preveres catòlics casats de les esglésies orientals, als quals se’ls permet el matrimoni abans de l’ordenació i sols se’ls exigeix la continència prelitúrgica, és a dir, abstenir-se de relacions sexuals amb la pròpia esposa abans de la celebració eucarística. Val a dir, tanmateix, que l’autor centra els arguments del seu llibre en els ministeris masculins i sols ofereix una petita pinzellada a favor de conferir els ministeris a les dones. Altrament, denuncia alguns contaminants al llarg de la història per arribar a la imposició del celibat (la puresa ritual veterotestamentària, corrents gnòstics i maniqueus, ideals grecoromans de la contenció pel lliurament a l’acció de govern, raons econòmiques per la qüestió d’herències), contagis que trobarà en els documents del magisteri del Vaticà II ençà (cap.4 ), així com la manca d’una filosofia de l’alteritat i d’una antropologia del cos en la seva dimensió nupcial com la que va explicar Joan Pau II en les catequesis de 1984 (i l’autor exposarà en el cap. 5 dedicat a la visió del matrimoni cristià pel Vaticà II).

Els dos capítols més llargs del llibre són el segon (85 p., on repassa la història que ha dut a la imposició del celibat) i el tercer (66 p., on analitza i critica amb fonament la Sacerdotalis coelibatus de Pau VI de1967). Quan a la història de la imposició del celibat, enllà de l’exposició de les cites neotestamentàries (1Tm 3,1-7 i Tt 1,59, on es demana que els bisbes tinguin una sola muller, i1Co 7,19; 25-39) i del debat sobre si la continència plena en els ministres s’inicià als segles I-II o al IV, segueix un fil cronològic: el concili d’Elvira (~300) —on es prohibí engendrar fills a bisbes, preveres i diaques (s’obligava a la continència matrimonial)—, Nicea (325), que prohibí les «verges subintroduïdes», la carta del papa Sirici (385), la postura d’Agustí (el pecat original entrava a partir de l’acte sexual) contestada per Joan Cassià (360-435), el Sínode d’Agde del Llenguadoc (506), que imposava que els fills dels clergues no podien heretar res de l’Església, el IX Sínode de Toledo (655),el qual deia explícitament que, en vista del fet que els clergues no practicaven la castedat, els seus fills serien esclaus de l’Església (repetit al Sínode de Pavia de 1018) i Nicea II (787), que no permetia cap dona ni en les cases episcopals ni en els monestirs de religiosos o monjos. Arribem així a l’època feudal i a la reforma de Gregori VII (fins ben entrat el segle IX hi ha constància de bisbes casats que arriben a papes amb fills, se suposa, que d’abans de ser ordenats), al Laterà I (1123), que imposa el celibat a tots els preveres de l’església llatina per primera vegada i ho repetirà el concili Laterà II (1139). Segons les dades de què disposem, en la Catalunya d’inicis del s. XIV, un 30 % del clergat era concubinari.

Els capítols sisè i setè reblen el clau tot exposant l’afinitat entre el sagrament del Matrimoni i el sagrament del Ministeri ordenat i la complementarietat possible entre preveres cèlibes i preveres casats. El capítol vuitè i final, en un moment de canvi social i eclesial, amb una filosofia i antropologia de l’acció i de l’alteritat ben assumides, dissenya un altra manera d viure com Església en la seva relació amb el món a partir de la constitució apostòlica Veritatis Gaudium del papa Francesc, sobre les universitats i facultats eclesiàstiques. Hi veu dues formes complementàries del presbiterat: el celibatari i el casat. Cap al final del llibre, l’autor escriu: «¿Què seran aquests primers dos mil anys d’història de l’Església vistos a la llum dels quatre, sis, vuit, deu, vint mil o més anys que pugui durar l’espera del retorn gloriós del Senyor? Per primera vegada en la història d’Occident, ser cristià és una opció enterament personal, sense cap suport polític o institucional i més aviat a la contra dels corrents dominants. Potser el cristianisme no ha fet més que començar». n

