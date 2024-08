La necessitat de definir el model turístic que ens cal

El turisme és, sens dubte, un dels principals motors econòmics de Catalunya i també de la província de Girona, amb taxes de participació en el PIB global i a l’ocupació properes al 15%. Una visió molt esquemàtica permet definir-ne les principals característiques: és una activitat marcadament estacional, que ha respost com cap altre a la globalització i a la facilitat dels desplaçaments, que continua essent majoritàriament de sol i de platja (malgrat el desenvolupament del turisme rural i d’interior), molt sensible al condicionament de factors externs alguns sobrevinguts (com va passar amb la pandèmia) i que és un gran consumidor d’espai (per atendre a les necessitats d’acollida en forma d’apartaments, hotels o càmpings i també de l’oci associat) i del paisatge. I si considerem les segones residències com una altra modalitat de turisme (qüestió discutible), és una pressió addicional sobre el territori.

Darrerament, hem vist protestes i manifestacions en contra del turisme o, almenys, d’un determinat turisme de masses que crea conflictes en barris o ciutats, sigui per l’existència d’uns pisos turístics amb difícil convivència amb la resta de veïns, sigui per les aglomeracions o fins i tot el pes que té tot plegat a l’encariment de la vida. Hi ha qui parla que la solució és no ampliar aeroports o reduir l’arribada de grans creuers als ports de Catalunya o intentar implementar taxes i impostos turístics que siguin desmotivadors. L’administració arriba tard, quan el problema ja s’ha generat.

Tot plegat sembla més obeir a la llei del pèndol a la que tan aficionats estem que a un raonament informat de la problemàtica, sempre amb el risc de comporta de disparar-se un tret al peu, col·lectiu.

Si em permeteu l’autocita, fa vint-i-cinc anys, amb altres tres experts vàrem publicar a la Fundació Areces el llibre Turismo y medio ambiente on s’analitzava l’activitat turística des de la perspectiva que és una consumidora de recursos naturals. Moltes altres activitats econòmiques també ho són, clar, però la diferència rau que en el cas del turisme es requereix compatibilitzar l’ús de la natura amb la seva conservació. És a dir una planta petroquímica pot funcionar a un espai absolutament degradat; en canvi, difícilment poden desitjar els turistes instal·lar-se a un lloc totalment contaminat.

Repassar escrits que has fet fa tant temps et poden fer avergonyir, però he corregut el risc. Malgrat que quan es va redactar el llibre tot just es començava a parlar de canvi climàtic (el primer informe dels experts de l’ONU és de 1990), el problema principal que calia resoldre era fer compatibles l’economia amb l’ecologia i a això se’n deia (i se’n diu) sostenibilitat, perquè és quelcom que continua pendent. Aquí està el moll de l’os de tot el problema i per bé que algunes qüestions fonamentals encara no tenien nom (no s’havia descobert l’emergència climàtica), l’anàlisi va ser prou encertat.

Amb un enfocament purament ecològic, un medi ambient «natural» requereix tota una sèrie de transformacions fins a convertir-se en un medi ambient «turístic». Aquest és l’aspecte més evident, en forma de consum de territori i paisatge. Però a la vegada hi ha una pressió sobre el conjunt dels recursos naturals: l’increment en el consum d’aigua i energia, la contaminació acústica i atmosfèrica, l’espoli d’organismes (centenars de milers de persones recollint animalots a les platges i a les roques o bé plantes a espais terrestres), impacte sobre les comunitats bentòniques per l’ancoratge d’embarcacions, la superació de la capacitat de càrrega, l’increment de la petjada de carboni, etc.

També cal desempallegar-se dels subproductes que el metabolisme turístic genera, fonamentalment aigües residuals o recollida de deixalles. Les estacions depuradores han de ser capaces de funcionar estacionalment amb sobrecàrrega i els ajuntaments s’enfronten al repte d’un increment sobtat de la quantitat de brossa, tot oblidant que els punts de recollida s’han de reforçar; en aquestes circumstàncies, qui més pateix és la recollida selectiva.

Tota aquesta estacionalitat es veurà alterada pel canvi climàtic, no només per una probable prolongació de la temporada sinó també per avançar les vacances a fi d’evitar un agost cada cop amb més onades de calor i més llargues.

Definir el model turístic que el país necessita en el cas d’una activitat tan multifactorial com aquesta i amb les competències mal repartides per totes les administracions (estatal, autonòmica i municipal) i per tots els nivells administratius (des de medi ambient a urbanisme o indústria) ho veig francament complicat i tampoc em fa la sensació que sigui una prioritat per a ningú. I s’ha de fer sota criteris econòmics i també de sostenibilitat.

Mentrestant, alguns empresaris turístics gironins, al seu risc i ventura, han avençat el seu compromís amb la sostenibilitat, esforç que ha estat reconegut internacionalment. n

