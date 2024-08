Odi polític

Aquest dies he llegit una piulada que deia «I d’aquests de XXX (nom un partit) val més que no digui el que penso perquè són uns fills de p... i uns traïdors». Sort que no diu el que pensa! Independentment que estaria bé proscriure del catàleg d’insults nostrats això dels fills de puta (entre altres coses, per respecte a les prostitutes), aquest missatge penjat a les xarxes entraria dins del que és la sagrada llibertat d’expressió, escrit en el context d’una emprenyada política. Només faltaria que no poguéssim criticar als partits i als oponents! Hi tenim tot el dret. És una manera sana de compartir opinions i esbravar-nos. No és per fotre un cop de puny sobre la taula que la llei d’amnistia, de moment, serveixi per a amnistiar als policies que van estomacar als que votaven? O que hi hagi jutges als quals no els rota aplicar la llei? És humà que alguns polítics ens treguin de polleguera (A mi em passa amb Dolors Montserrat, per exemple, però no se m’acudiria insultar-la). Tenim dret a emprenyar-nos i a expressar-ho però, faríem bé de no entrar en el discurs de l’odi. Potser estaria bé que cadascú establís el seu cordó sanitari i no entrés en el joc d’aquells partits que fan de l’odi el seu programa i la seva raó de ser. També és cert que alguns partits donen missatges que són per a llogar-hi cadires: l’argumentari d’aquesta setmana del PP diu que Salvador Illa és independentista! És comprensible que el massatge de missatges ens irriti, però ens hem d’esforçar per recarregar les nostres conviccions democràtiques bàsiques i pensar que no tothom que pensa diferent és un traïdor i un feixista. Paraules que es fan servir gairebé sempre a la lleugera.

Jo ja en faria prou que quan faig un repàs de missatges a la xarxa que hi hagués el consens següent: hi ha catalans d’esquerres, de dretes, independentistes i no independentistes i qualsevol d’aquestes opcions són perfectament normals i democràtiques. Qui pot governar, que governi i qui no pot governar que basteixi una alternativa atractiva i faci oposició vigilant i constructiva. I deixem ja de repartir carnets de bons i mals catalans.

Joan Tardà ens parlava aquesta setmana des de les pàgines d’aquest diari, sobre l’odi polític. M’ha semblat un article oportú, venint d’ell, perquè cal tenir present que la contundència i, si cal, la vehemència, no són sinònim d’odi ni d’insult. Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.

