Podríem dir que han hagut de passar deu o dotze anys perquè torni cert avorriment a la política catalana. Benvingut sigui l’avorriment, diria un ciutadà qualsevol. Des de fa massa temps estàvem acostumats a les provocacions, als insults, als enemics exteriors o als discursos messiànics.

Necessitàvem tranquil·litat. I així ho digueren els catalans a les urnes. De fet, el mandat de Pere Aragonès ja intentà posar una mica d’ordre entre tanta tamborinada. Però no es va saber obrir a la centralitat del poble de Catalunya. Massa pendent del retrovisor i dels seus exsocis de Junts, ERC perdé pes en cada contesa electoral. Ningú no comptava en un daltabaix d’aquestes dimensions, però és complicat governar quan tens l’enemic a casa. I així s’ha vist amb la polèmica dels germans Maragall o amb la dissimulada i deteriorada relació entre Oriol Junqueras i Marta Rovira.

Mentre això passava, els de Junts com sempre estaven disposats a fer-ho petar tot sota el caducat discurs de l’independentisme. El seu únic objectiu era acovardir els republicans per tal d’anar a unes noves eleccions. Puigdemont manté la brigada -per cert, cada vegada més minsa- embadalida a la recerca de l’enemic exterior, mentre continua mentint a tort i a dret. En campanya afirmà que seria present a la sessió d’investidura i els seus diputats s’hagueren de conformar amb una performance a l’Arc de Triomf que gaudí de la complicitat de Turull, Rull, Batet i el seu inseparable advocat. I a més, per tal de sumar un grapat de vots manifestà que, si no era investit president, plegaria. I ves per on, continua marejant la perdiu des de la seva mansió de Waterloo a l’espera d’un miracle que es diu amnistia.

Ara han anunciat un aplec de militants per al mes d’octubre. Ho han de fer abans del congrés d’ERC, tot intentant lesionar-los al màxim. Per cert, tothom coincideix que l’independentisme hauria de reformular-se i cercar cares noves. Però això sembla impossible perquè les velles glòries volen continuar. L’Oriol Junqueras i el tàndem Turull-Puigdemont no volen baixar del carro peti qui peti. I tampoc Lluís Llach que fa el paper de mestre de cerimònies i presideix l’ANC, malgrat no pagar les quotes. Aquesta circumstància provoca que una nova generació de polítics continuï sense aparèixer. Representen un autèntic escull perquè servidors públics procedents del municipalisme puguin encetar un nou temps que superi els enfrontaments i els odis entre els diferents sectors.

Mentrestant, Salvador Illa ha ocupat la centralitat política. És conscient que la seva presidència va molt més enllà del PSC. Al maig comptabilitzà vots procedents de les capes populars, però també de catalanistes, que no són socialistes, però que li van fer confiança. Com a home intel·ligent en el seu govern apareixen noms de l’espai moderat -que no tenen els empresaris com a enemics- i dos consellers de l’òrbita republicana. Illa en campanya sempre reconegué la bona feina del departament de Cultura de Pere Aragonès i ara ho ha deixat ben palès en el nomenament de la flamant consellera, Sònia Hernández, i a la vegada encarrega la política lingüística a una persona que ja hi treballava i que ha reconegut ser independentista com Francesc Xavier Vila. I això enforteix un govern en què la majoria del poble de Catalunya si ha de sentir identificat.

El president Illa parla contínuament d’unir i servir. Són dos verbs molt adients pel temps que ens toca viure. Tant de bo trobi el rumb de fer-ho amb la màxima unitat i cohesió possible, sense excloure ningú. Té quatre anys per a demostrar que és el president de tots. La tasca no és fàcil a causa dels enfrontaments estèrils d’aquests darrers anys, però de segur ho pot aconseguir, encara que sigui amb les dosis d ’avorriment que avui fan falta després de tants sotracs. Ja sap que haurà de superar paranys, però hi ha tanta feina pendent en matèria econòmica, educativa, sanitària, energètica o en infraestructures que no tindrà temps per a distreure’s en picabaralles estèrils.

