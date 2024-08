La vida sense nosaltres

L’opinió dels experts coincideix: és impossible sobreviure en qualsevol mercat sense estar permanentment atent a les novetats tecnològiques, sobretot, a les referides als complexos camps de la intel·ligència artificial i la ciència de les dades (data science). Aquests sistemes governen el món, atès que serveixen per explicar el passat, interpretar el present i anticipar-se —amb encert— al futur. Per exemple, l’anomenada «intel·ligència artificial centrada en dades» està aconseguint que empreses i institucions de tota mena puguin maniobrar amb informació de ciutadans, contribuents, usuaris, clients més abundant i precisa. La tasca es desenvolupa sense que se’n vegi afectada la seguretat dels actors implicats i sense que se’n ressentin les operacions per la seva complexitat o el seu abast. El processament natural del llenguatge, un altre concepte fonamental en aquest entorn, no deixa d’expandir-se gràcies a la capacitat de les màquines de comprendre millor com es comuniquen els humans, entre sí i també amb elles. La interacció entre els dispositius automàtics i els éssers de carn i ossos mai no havia estat tan fluida, i això és així principalment gràcies a aquesta innovació. I es pot dir el mateix de les plataformes d’aprenentatge automàtic, que ja no necessiten els humans per progressar.

