No és una batalla de moros i cristians

Sílvia Orriols, l’alcaldessa de Ripoll, va voler fer un acte en record i homenatge a les víctimes de l’atemptat del 17-A de 2017, un fet realment lloable. No obstant això, no va convidar les comunitats islàmiques i magribines del municipi, considerant-les «còmplices de la barbàrie». D’altra banda, institucions com la Generalitat, la Diputació, la Delegació del Govern o els partits de l’oposició no van voler participar en l’acte, ja que el consideraven un homenatge maniqueu que no contribuïa a la convivència entre comunitats.

Durant l’homenatge, Orriols va lamentar que no hi hagués representants institucionals, argumentant que era un acte per a tota la ciutadania, per a tots els habitants de Ripoll. Però tot seguit va anunciar que no havien convidat la comunitat islàmica perquè «són còmplices del que va passar». És a dir, que quan es refereix a «tots els habitants de Ripoll», n’exclou una part, i la pregunta és: no considera ripollesos els veïns de la vila que formen part de la comunitat islàmica? Se suposa que, encara que governi en minoria, ha d’exercir el seu càrrec pensant en el conjunt de persones que viuen al seu municipi, l’hagin votada o no, i tinguin l’origen que tinguin.

Els atemptats del 17-A van sacsejar el país, causant 16 morts i 100 ferits. Ningú no s’esperava que, en una tarda calorosa del mes d’agost, uns joves de Ripoll fossin capaços de perpetrar uns fets tan horribles, i que per aconseguir el seu objectiu estiguessin disposats a perdre la vida. En sentir les primeres informacions i veure les imatges de la furgoneta que havia causat mort i destrucció, la incredulitat es va apoderar de tothom. Però a Ripoll la perplexitat encara va ser més gran quan es va saber que els assassins eren joves de la localitat que aparentment feien vida normal, que havien crescut i s’havien format a la vila on és enterrat Guifré el Pilós, i que res no feia sospitar que s’haguessin radicalitzat influïts per l’imam Abdelbaki Es-Satty. Aquest individu, de qui a Ripoll ningú sabia res del seu passat, havia estat detingut el 2010 per tràfic d’haixix i condemnat a 4 anys de presó. Abans, havia estat investigat per haver contactat amb una cèl·lula de captació d’Al-Qaida, tot i que no va ser imputat. Quan el 2014 va sortir de la presó, se’n va anar a Bèlgica, on va intentar fer d’imam, però la comunitat musulmana i la policia van començar a sospitar-ne, i no se’n va sortir.

La mateixa comunitat musulmana va manifestar el seu estupor pel que havia passat, alhora que no entenia per què la policia no els havia avisat que l’imam que havien contractat tenia antecedents delictius i que en algun moment havia col·laborat amb el CNI. No podien entendre com, si a Bèlgica la policia el va detectar i, en comunicació amb la comunitat islàmica d’allà, el van rebutjar, aquí les autoritats policials no els advertissin quan Es-Satty es va oferir per ser l’imam del municipi.

Culpar tota la comunitat musulmana de complicitat amb uns fets que no van dubtar ni un moment a condemnar no només és injust, sinó que no ajuda a la convivència ni a les relacions de bon veïnatge que hi ha d’haver a qualsevol municipi. Això no és una batalla de moros i cristians. Els criminals poden actuar en nom d’una religió, d’una bandera o per interessos abjectes, però això no ha de marcar el conjunt de la comunitat a la qual pertanyen. O és que dels assassinats que hi ha hagut al Ripollès se n’ha de fer responsable tota la comarca?

La radicalització islamista és un fet, i per això Catalunya està en el nivell 4 d’alerta terrorista. Seria una ingenuïtat negar-ne el perill o blanquejar els autors dels atemptats del 17-A, però no es pot estigmatitzar tota una comunitat i caure en el maniqueisme fàcil com fa l’alcaldessa de Ripoll, dividint la societat entre bons i dolents pel seu origen.

