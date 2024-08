En una comissaria de Marràqueix

Si es busca en els diccionaris la definició de vida coincideixen tots a afirmar que és un estat dinàmic de la matèria organitzada, capaç d’adaptar-se davant dels diferents canvis en el medi. Si se cerca el sentit de la persistència de l’ànima després de la mort són moltes i diverses les interpretacions, i si afegim el judici final i la resurrecció de la carn, la cosa es complica molt més.

Moltes persones creuen que després de la fi del món un cop tots hem recuperat el cos físic se celebrarà un judici, segons el cristianisme Déu jutjarà cadascun segons les seves obres i el que no es trobi inscrit al llibre de la vida serà llançat al llac de foc.

Pesa sobre meu la promesa amenaçadora d’un botiguer d’ètnia berber, feta davant d’un comissari de policia malcarat, en la ciutat de Marràqueix, que ens trobarem després de la mort, en el judici final i el dia de la resurrecció de la carn, ell em vindrà a buscar per explicar-me que és innocent del que va succeir en la seva botiga, quan no li vàrem acceptar la caçadora que li havíem comprat el dia anterior.

A l’estiu de 1990 en un viatge turbulent, molt accidentat, al Marroc, només ens passaven calamitats, raó per la qual escurçarem l’estada i fugirem perquè teníem por, sí, per por.

Era tanta l’agressivitat contra els turistes, que obligà al teòcrata Hassan II, el pare de l’actual rei Mohamed VI, a sortir, molt enfadat, a la televisió i en un to dur i amb mà de ferro, va renyar la població pel maltractament als visitants; recordà que eren una font cabdal de divises que beneficiaven a tothom. Els mals comportaments serien severament castigats. Anuncià que havia obert dues comissaries per atendre les reclamacions dels estrangers, una a Fez i l’altre a Marràqueix; la segona la vàrem estrenar la Montserrat i jo, després de sentir-nos matusserament estafats per un botiguer a qui denunciarem davant d’un policia desplaent.

Quan entrarem a la ciutat de Marràqueix acumulàvem experiències negatives sobre el comportament dels comerciants i els amos de restaurants. Dues vegades vaig obligar en diferents botigues a obrir paquets perquè vaig sospitar que s’havia fet alguna malifeta i efectivament m’havien canviat els regals per pedres. Els tenders em va agrair molt la desconfiança perquè d’aquesta manera no havien robat, no havien comès pecat penalitzat per Al·là. Jo els aconsellava que no fossin tan pecadors.

Estàvem un xic escaldats per la picaresca comercial i els malentesos als restaurants a l’hora de pagar el cambrer em deia que els preus de la carta estan equivocats o ens portaven una ampolla amb aigua de l’aixeta o un divertit amo d’una fonda a qui li vaig demanar gambes fresques i les va treure del congelador tot dient-me que més fresques, impossible.

Els fets es desencadenaren d’aquesta manera. Volíem comprar regals i entrarem en una botiga de gènere de pell dins l’intricat zoco. Ens va atendre un noi alt i musculós molt amable, que ens confessà que no era moro, era berber i professor; el pare a l’estiu l’obligava a fer de botiguer. Ens quedarem diverses peces; ell insistí que si observàvem alguna tara, li retornéssim i la canviaria.

La meva dona s’adonà que la cremallera d’una caçadora estava descosida, l’endemà tornarem a la botiga. Aquell noi no era el mateix, esquerp i malvolent, però s’avé que s’havia d’arreglar i que abans de l’una passessin que ho hauria resolt.

Quan hi tornàrem encara no la tenia llesta i que anéssim al bar del costat i ja ens cridaria. A l’una recollia el gènere i tancava la botiga. Em vaig presentar esverat per saber què feia i em va tirar agressivament la caçadora; a la part del davant hi havia gran taca de tinta indeleble, que feia impossible que algú se la posés.

Discutirem en veu alta i ens sentirem rodejats de moros que ens feren costat perquè ell era bereber. Vaig recordar que el rei havia promès un servei als turistes estafats i vaig cridar anem a la policia. Es conformà confiant que li donarien la raó.

Ja ens tens la Montserrat, el botiguer i un servidor entrant en un edifici rònec demanant pel comissari. Ens presentarem més que com a turistes com cronistes del Diari de Girona; li mostrarem un carnet que ens havia donat el director i explicarem que visitàvem el Marroc per escriure un reportatge elogiós i promocionar el país.

La conversa amb el policia es va fer confusa, embolicada, i ja no sabíem de què parlàvem, si de religió, del poder adquisitiu dels viatgers o de turisme. En un moment el berber em va preguntar si creia en el judici final, li vaig contestar que no érem allà per parlar de teologia. Es va dibuixar un somriure a la boca del comissari; reconegué que teníem motiu per queixar-nos. La Montserrat ho desencallà preguntant-li: Vostè es posaria la caçadora? Ell va respondre que no. Obligà al botiguer que la canviés per una en bon estat.

Com que ens feia por tornar al laberíntic zoco, pregarem si un policia ens podia acompanyar i un jove de mala gana ens seguí fins a la botiga on efectivament el berber ens donà una caçadora nova.

Si en el dia del judici final ve a buscar-me, això sí que no ho sé.

