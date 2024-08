Els ludites no són els habitants del planeta ludita, ni persones que han fet del joc el seu estil de vida, recordem que ludens significa jugar en llatí, i Johan Huizinga ens diu en el seu llibre Homo ludens, que si bé el joc provoca urticària a la seriositat, la cosa lúdica pot ser d’una seriositat reverencial per a molta gent, pensem en els JJOO clausurats fa quatre dies, no, els ludites a què em refereixo eren artesans anglesos que a mitjan segle XIX es dedicaren a sabotejar la revolució industrial destruint telers industrials màquines de filar, o màquines de batre, sense que existís darrere la tírria contra les màquines cap ideologia extravagant com seria el cas dels amish, per ells era una qüestió de feina i de menjar, els treballadors després de les guerres napoleòniques les passaven magres, no tenien sindicats i l’única manera de fer-se valer era destrossar les criatures mimades dels amos. Sembla ser que l’origen de ludita el trobem en Ned Ludd, que en 1779 va destruir dos telers, i aviat es convertí en llegenda en habitar com en Robin Hood en el bosc de Sherwood i se l’acabà coneixent com a Rei Ludd.

El moviment ludita no s’ha extingit, només ha experimentat una rebolcada, el que pels seus pioners – molts d’ells acabaran penjats o a la garjola – era una qüestió de supervivència, pels neoludites actuals és militància contra el consumisme i les noves tecnologies, la seva missió és aixecar un mur de contenció contra la versió satànica de Prometeu. Tota innovació trencadora provoca una reacció en sentit contrari, segur que l’aparició del foc, de la roda, el pas de la comunicació oral a la comunicació escrita, la reconversió d’uns humans nòmades i caçadors en una humanitat que recollia i sembrava, deixar de viatjar a cavall o en carro per fer-ho en vehicles de combustió..., provocà en tots els casos l’aparició de gent airada que es posava les mans al cap, pensem que moltes famílies tapiaren finestres i portes perquè no els entrés el dimoni en forma de ràdio primer i televisió després, però amb el temps ràdio i tele perderen l’aura mefistofèlica i totes les famílies els hi posaren un plat a taula, una familiaritat que facilità la bona acollida que tingueren els ordinadors, que eren vistos com una eina de treball i no com una finestra oberta de bat a bat a un món desconegut, el que no ha pogut evitar l’ordinador és que el mòbil senti a sofre, són ludites els pares que pretenen que els seus fills, que poden canviar de gènere o avortar, no tinguin un mòbil fins als 16 anys, curiosament els joves mormons no poden tenir una cita fins als setze anys.

Poc tenen a veure les innovacions tecnològiques que hem conegut amb la nova onada de la intel·ligència artificial (IA) i la de la biologia sintètica que toquen el moll de l’os de què fins ara enteníem per humanitat i existència en el theatrum mundi, l’espiritualitat se les haurà de veure amb l’homus tecnologicus que podrà adquirir totes les innovacions de xips cerebrals o modificar el seu genoma a voluntat, i uns algoritmes creats pel Deus ex machine de les empreses tecnològiques, que aquest nou món signifiqui benestar o una tragèdia dependrà que el Frankenstein que estem creant no se li ocorri ser imaginatiu, i una qüestió que no es pot deixar de banda, la IA no tindrà un ús universal, àmplies zones del planeta on impera el dogma i la mà dura de sàtrapes, empobrides i en prou feines educació, s’hauran de conformar amb les escorrialles del nostre progrés, res de nou sota el sol. Igual que els ludites no pogueren aturar la revolució industrial, els dics de contenció aixecats pels neoludites comencen a derruir-se per l’ímpetu de l’onada.

Subscriu-te per seguir llegint