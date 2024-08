El llarg final

Potser perquè cada vegada és més habitual veure el got mig buit, ens hem acostumat a avançar-nos als finals de les coses. És albirar un horitzó i automàticament ens comportem com si ja fossin a destí, com si el temps previ fos de sucre i no tingués un veritable impacte a les nostres vides. Passa, sobretot, amb l’estiu. A partir del 15 d’agost, sembla que la treva s’acabi i ens aboquem a un imminent canvi de cicle. Tant li fa que en realitat falti més d’un mes per l’entrada oficial a la tardor: la cronologia de l’estació ve marcada pel calendari laboral i pel fet que, a la pràctica, ja ha passat més de temps des de l’inici de vacances que el que resta per acabar-les. Una actitud, aquesta, que podria semblar pròpia de pessimistes i apocalíptics, però en realitat és una herència directa de la immediatesa que s’ha apoderat dels motors de la vida diària. Ara tot té el seu moment, una foto concreta, un instant congelat en la memòria íntima. Quan la ment percep que ens apropem a la fi de l’oci, activem un mecanisme de defensa segons el qual la quotidianitat comença a estructurar-se amb la mentalitat dels dies lectius tradicionals. Aquesta mania a avançar-nos als esdeveniments, a ser preventius amb els estadis anímics, ens aboca a suprimir una part de la nostra capacitat per desconnectar-nos del món. Les vacances cada vegada se’ns fan més curtes perquè efectivament ho són, la immediatesa ens ha fet esclaus de l’observació de l’entorn, i en conseqüència ens sentim culpables si ens abstraiem del que entenem com les nostres obligacions. Però el cert és que es tracta d’un parany, perquè des del moment que perdem la capacitat de percebre l’oci com un dret perdem també una part considerable de la nostra llibertat. Marquem a l’agenda el dia que hem de tornar a treballar mentre sospirem perquè el temps s’alenteixi, i a la vegada el nostre cap ens hi fa tornar una setmana bans per protegir-se dels estralls de la seva arribada. Una paradoxa, aquesta, tant cruel com simptomàtica de la nostra era.

