El paper de l’historiador

Lectures d’estiu, reflexions compartides que un bon llibre et permet. A casa són molt de novel·les, jo m’inclino més per l’assaig històric. Són molts anys de professor, d’història en concret, i l’experiència m’ha demostrat que per explicar bé, cal haver llegit molt. Sempre he estat de l’opinió de Plutarc, quan diu que la ment no és un got per omplir sinó un foc per encendre. I aquest foc necessita passió, evidentment, però sobretot de la reflexió que et donen moltes i bones lectures.

He llegit aquest estiu, bons llibres d’història. L’escriptura de la història depèn de la qualitat i profunditat de la investigació. El contrast de les fonts i les investigacions sòlides d’altres historiadors, ens proporcionen la base per a les idees fidedignes i ben informades. Sense aquests passos, no hi ha història fiable.

I ací, ens trobem amb un factor clau, saber gestionar els temps. Per llegir cal temps. Per rebre informació cal dedicar-li temps. Fer amè el relat, ajuda. Despertar la curiositat del lector, també. Però, cal tenir present, que no tot es pot resumir en poques paraules, ni un bon resum es pot fer sense una lectura exhaustiva de tot allò que necessites per a comprendre un fet, un esdeveniment, sovint complex. Cal esbrinar les causes i ser capaç d’explicar-ne les conseqüències. Per això és tan important que el divulgador també sigui investigador. Aquesta és la grandesa de l’assaig històric.

La investigació històrica revela la complexitat del que mols consideren senzill, aclareix fets que pensàvem que mai podríem entendre. Ajuda a pensar des d’altres perspectives culturals. Per això alguns prefereixen mirar el futur -incert- que el passat -incòmode-.

En un món informatiu, dominat avui per les xarxes, correm el perill del qual ens advertia Gramsci, quan deia que la història ensenya però no té alumnes. És a dir, no es pot oblidar que l’acció ha de ser precedida per la reflexió. Que tota opinió és lliure, però no totes les opinions són certes, ni tenen el mateix valor si s’allunyen del saber científic.

Porto temps preocupat per la divulgació de la història, especialment a les xarxes, que consumeixen milions de persones. Quin repte pels actuals professors d’història, als instituts i universitats, per a situar el saber científic, no com una opinió més. Cal adonar-nos que cada cop hi ha més gent que opina, per exemple, sobre la segona República, la guerra civil i la dictadura, tot assumint relats falsos, propagandístics. No accepten la història com una ciència social crítica, el coneixement com autoritat. Tan sols accepten les bajanades difoses pels seus.

Cal que l’historiador, a més de ser present a les aules, participi en els mitjans, amb opinions fonamentades i contraresti els efectes devastadors per a la convivència que té la ignorància.

