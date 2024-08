Aquest és el nom que figura a la carta dels restaurants que guarden fidelitat a la cuina nostrada, plat treballat, per exemple, amb pollastre i escamarlans. Però ara deixem en pau aquelles excel·lències. Les dues realitats, mar i muntanya, són a les nostres comarques uns noms de gran respecte perquè representen arrels de la nostra identitat, que mereixen atenció, respecte, estimació, estudi, tot en gran superior. Qualsevol deixadesa o desinterès, manca d’atenció envers el nostre medi natural ha tingut sempre unes conseqüències greus. Per exemple, la construcció (en doble sentit) amunt i avall de la Costa Brava.

Actualment el nostre mar i la nostra muntanya arrosseguen retards, deixadeses, contradiccions, mandres, res de positiu. Aquesta època nostra és testimoni d’uns canvis sensacionals; també devien dir-ho els contemporanis d’aquella revolució industrial del segle XIX a casa nostra. Cada temps té una circumstància i unes oportunitats que cal desxifrar i atendre amb intel·ligència.

Mar i muntanya de Girona tenen ara mateix seriosos problemes dels quals s’escolten i es llegeixen unes notícies de gran transcendència i no es percep el debat seriós i profund per a resoldre línies d’actuació, que poden ser urgents, d’alta necessitat. Qui ostenta el poder l’ha d’exercir.

El nostre paisatge, mar i muntanya, pot ser o podria ser la base d’operacions de tota una instal·lació de molins eòlics i altres estris que alterarien qualsevol imatge dels seus entorns. Mentrestant, el sentit comú avisa que els molins de vent s’han d’instal·lar als llocs on bufen els vents. Ara mateix és difícil aventurar els resultats d’un imaginat referèndum popular. Però és que són les classes rectores, tantes autoritats com tenim i mantenim, les que s’han de mullar i comprometre’s. No ho fan, s’hi estan pensant. Els escamarlans punxen.

El «pollastre» (paraula que ja posseeix un doble sentit...) criat a muntanya seria la presència de llops i ossos a la zona de Pirineus, una reintroducció tècnica, molt tècnica, desarrelada, que en el seu dia es va fer contra la voluntat de ramaders i pagesos. Ara és un vertader problema que ningú el resol, amb conseqüències molt tristes que apareixen a les notícies, massa sovint.

Ara podem recordar uns testimonis textuals sobre la mateixa qüestió. Són cites d’articles ja publicats a Diari de Girona. Diu Francesc Rosell: «Hi ha una Administració que té por, no vol obrir melons.» Santiago Vilanova puntualitza: «S’ha de produir una revolució urgent de la nostra relació amb la Natura o anem directes al col·lapse ecològic. «Antoni Salamanca observa: «El més sorprenent és que amb la que està caient de temperatures anòmales, no hi hagi cap moviment ni protesta per inacció climàtica.» Un avís de Ferran Vallespinós : «Ens quedem sense platges. L’adaptació a les noves circumstàncies exigeix enginyeria de la dura.» Un altre, Eliseu Vilaclara: «L’augment de la temperatura afecta també el nivell del mar que s’incrementa lent, però s’incrementa.» I per acabar, Joan Vila: «És temps de pedagogia: he explicat a uns nois i noies que no només els transferirem un clima difícil sinó que a més els deixem sense recursos perquè els hi hem pispat».

