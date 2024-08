Sempre positiu, mai negatiu

En la vida, com en qualsevol altra situació, cal actuar amb positivisme. I en l’esport sempre. Tant en la victòria com en la derrota, cal ser positiu. Ja ho demanava l’exentrenador del Barça, Louis van Gaal a crits fa uns anys quan li recriminava a un periodista, de males formes clar, que sempre era negatiu, mai positiu. La temporada històrica que acaba d’iniciar el Girona cal afrontar-la, des del primer instant, com a positiva. Realment, igualar el que es va fer la temporada passada sembla impossible, però també com en la vida i en l’esport, l’impossible a vegades es fa possible. Cal deixar de banda també les paraules: mai i sempre. Més que els resultats espectaculars de la temporada passada, el més positiu del Girona va ser el joc que a desenvolupar i els valors que va transmetre. Tothom va quedar rendit.

Darrere hi ha un tècnic com Michel que sap com transmetre aquests valors als seus jugadors. No és fàcil movent-se com es mou en un món plegat de futbolistes on l’individualisme s’anteposa en molts casos davant la col·lectivitat. El jugador sempre sol ser egoista. Però Michel sap transformar als jugadors i els treu totes les virtuts quan, sovint també, els altres no els les hi veiem. Em quedo amb la capacitat de reacció que va tenir l’equip dijous passat en el debut de lliga al camp del Betis. Va saber reaccionar i va tornar a transmetre les sensacions que moltes vegades ens havien deixat bocabadats la temporada passada. Cal ser positiu. Cal allunyar el negativisme. És cert que el comptador torna a estar a zero, però el que hauríem de fer tots plegats és recordar d’on venim i on estem arribant. Això és ser positiu.

