Atzavares, bàlsam, figueres de moro, baladres

Faig avui un recorregut per la botànica espontània i marginal que durant l’estiu es mostra amb una plenitud desbordant des de la modèstia de plantes d’estètica singular. Unes plantes que tenen en comú una procedència externa i un arrelament històric a la nostra terra però que darrerament són discutides i fins i tot combatudes com a plantes invasores. Al·lòctones en la nomenclatura dels que viuen amb neguit la proliferació i el creixement d’aquestes espècies botàniques.

A principis d’estiu floreix el bàlsam de nom molt poètic i suggerent altrament conegut també com a ungla de gat menys suggerent però d’una certa eficàcia descriptiva. Algunes cases d’estiueig en el passat havien incorporat el bàlsam en les jardineres penjades de les façanes i en alguns parterres dels jardins. És una planta fàcil de reproduir a partir d’un esqueix sense arrels. És carnosa, amb un conjunt d’ungles de forma i volum triangular, autèntic repositori d’aigua. Es desplega com un penjoll caient des de les jardineres o els penya-segats i estenent-se aplanada en els terrenys més horitzontals. Creix i es reprodueix espontàniament i any darrere any n’observo l’evolució en el pendent entre el Pedró de Palamós i Port Marina. A principis d’estiu amb un verd tendre encara que amb el temps s’anirà enfosquint i avellutant. Abans però mostrarà les seves flors de color violat que omplen els espais entre les ungles i mostren la seva intensitat de color durant com a mínim un parell de mesos. Quan la flor decau el bàlsam perd força i es dilueix en la massa vegetal dels marges amb un color que tendeix a avinagrar-se cap al final de l’estiu. El goig d’un bàlsam florit és un regal de la natura.

Quan l’estiu decau estan a les acaballes els baladres florits que han acolorit els marges i les mitjanes d’autovies i autopistes i les avingudes urbanes de pobles i ciutats. N’he vist esclatants en pobles costaners sobretot; d’un blanc intens i atapeït, rosats pàl·lids i vermells intensos. El baladre florit dissimula la fulla aspra i d’un verd enfosquit de coure. Quan caiguin les darreres flors apareixeran les plantes sense l’alegria dels colors i amb la nuesa una mica estantissa de les fulles allargades i en punta. És ben conegut que els baladres són una planta tòxica i que sempre s’ha advertit de ser verinosa. Així i tot l’esclat floral compensa el risc i alegra el paisatge urbà i els espais intersticials de les carreteres. Aquesta decoració floral és més aviat urbana i es combina en les zones periurbanes amb l’esclat primaveral de la ginesta que s’utilitza sovint per a estabilitzar els talussos de les infraestructures viàries.

Observo darrerament com les figueres de moro presenten un aspecte malaltís. Les pales caigudes i doblegades han perdut la seva elegància dreta culminada pel fruit i la flor característics. Les mates de pales dretes s’ajeuen i amb prou feines aguanten fins a caure estassades a terra. Totes les plantes han emmalaltit i mostren unes taques blanques, autèntiques pústules, que ataquen la vella i bella elegància de les plantes sanes i en provoquen una devastació letal. En els pendissos i penya-segats de la costa a Palamós, al Montgrí, a l’Estartit i L’Escala, al Cap de Creus, a l’Albera i en els pendents abruptes del coll de Banyuls just abans d’entrar al poble, s’ha produït un cataclisme sense precedents. L’impacte en el paisatge és indescriptible i esborra la imatge d’un punt de fertilitat eixuta d’aquestes plantes crasses que viuen, vivien potser, sense gaire aigua.

Les atzavares, les pites diuen alguns, de pales grisenques o blavoses planes i allargades culminades amb una punxa formen un volum d’estètica singular i arrodonit que arrenca del mateix sòl en cercle i que culmina amb la floració prèvia a la destrucció d’un pal dret, una tija, que acaba amb un esglaonat de flors grogues. L’atzavara només floreix una vegada i després mor quan dona per culminat el seu cicle vital. Les atzavares són com fars vegetals en els penya-segats de la costa o com fites orientadores en els roquissars de les masies en els llocs més abruptes.

Baladres, figueres de moro, bàlsam i atzavara. Plantes reconegudes i arrelades, de llarga tradició, incorporades en l’imaginari col·lectiu de tota la Mediterrània i amb un reconeixement pictòric i literari a Catalunya des de fa molts anys. Podríem encara afegir-hi les acàcies florides amb penjolls blancs i perfumats.

Per una raó o altra sembla com si aquestes plantes que sovint han arribat més per decantament espontani que per un acte positiu i voluntari de la humanitat facin nosa. Que pel seu caràcter i origen extern, no autòcton, s’haguessin d’eliminar. Hi ha programes destinats explícitament a l’erradicació d’aquestes plantes pel seu caràcter invasor. Així en els llocs plans, arran de mar, on el bàlsam creix i s’escampa com una catifa plana sembla que val la pena gastar diners en operacions d’arrencament i eliminació sistemàtica d’aquest tou de bàlsam. El cas de les figueres de moro és més sorprenent. Si bé és cert que per la malura que he descrit i explicat la cuca que s’està carregant les figues de moro és la cotxinilla del nopal (Dactilopius coccus), resulta que no n’hi ha prou amb els efectes devastadors de la cuca que estan deixant un paisatge al·lucinant i que per acabar del tot amb la presència d’aquesta planta invasora hi ha programes per inocular la cuca i accelerar-ne la degradació i emmalaltiment. Des de fa poc ja mai no sabrem on comença i on acaba l’efecte de la cuca o la contumàcia exterminadora.

De l’arrelament d’aquestes plantes i del seu valor simbòlic Julià Guillamon n’ha fet el fonament d’alguns relats i la reivindicació del seu paper i la seva presència en la literatura i en l’art de Catalunya. Sobre l’alarma inicial va publicar a La Vanguardia l’article «Es moren les atzavares» (5/09/2018) i uns dies més tard «Salvem les atzavares» (13/09/2018). Guillamon explica com la cotxinilla del nopal s’està carregant les figueres de moro i sabem de quin mal han de morir les atzavares: El morrut de les atzavares (Scyphophorus acupunctatu).

Ara des que va tornar a sortir L’Avenç Julià Guillamon ens il·lustra amb una sèrie de relats sobre la història del cactus. Al número 510 (juliol-agost de 2024), tracta d’un cactus a la finestra del G.A.T.C.P.A.C. Del cactus a l’atzavara, la literatura com a vehicle de redempció i de vincle entre aquestes plantes «maleïdes» i l’estètica més pròpia de la nostra vida cultural contemporània.

Podria ser que en el futur immediat els joves aspirants a ingressar al sistema universitari quedin perduts en la prova d’accés a la universitat enmig d’un text de Carner amb presència d’atzavares perquè ja no n’hauran vist i no sabran de què va. n

Subscriu-te per seguir llegint