Què passa si volem viure al centre?

Aquest és un article davant del cúmul de tertúlies o situacions en què, quan surt el tema de l’habitatge, la resposta és: «No tots poden viure a la capital», «Jo me’n vaig anar a viure a 30 quilòmetres del centre sense problema», i frases de l’estil. De veritat, deixin de dir-nos com i on hem de viure. Deixin de donar aquesta resposta com a solució a un assumpte estructural. Perquè amb ella pretenen minimitzar un problema i, de passada, deixar en ridícul qui ho reclama.

No ens diguin on hem de viure perquè, per començar, no totes les ciutats tenen la mateixa situació. No és igual una gairebé sense turisme que Barcelona o Màlaga, la que té més habitatges turístics d’Espanya. Dediqueu aquest temps a parlar de la manca d’habitatge públic o l’especulació.

Aquestes declaracions normalitzen que tu, un treballador, no mereixes viure-hi. Però la ràbia és que responen sense tenir en compte la vida de l’altra persona, donant a entendre que és un caprici. I no, de vegades pot ser necessitat. Hi ha gent que necessita viure a prop del centre perquè els seus pares hi viuen i els ha de cuidar, o qualsevol persona dependent de la qual se n’és responsable. Per una separació i no vulguis que el teu fill passi per quilòmetres de distància entre el pare i la mare. Perquè siguis una persona amb problemes de salut i necessitis un hospital o centre a prop.

Pel fet que necessites treballar però sense dormir a un pàrquing. Perquè no vols fer dues hores per anar a treballar perquè resta temps per estudiar o cuidar-te. Per no obrir el meló de les maltractades que, un cop fora del centre d’acollida, se les veuen i les desitgen per trobar una mica decent en zones on no visquin els seus maltractadors, on se sentin acompanyades, i sense el rebuig de propietaris que els neguen lloguers. La qualitat i les condicions de vida depenen d’on es visqui.

Deixin de dir-nos on hem de viure i parlin més de per què no podem viure. Potser assumeixen que no podem perquè fa temps que l’habitatge va deixar de ser un dret vital per ser una ambició i un negoci a l’abast de pocs.

Subscriu-te per seguir llegint