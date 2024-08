Refugis climàtics: llums i ombres

Que fins i tot els refugis climàtics, allà on n’hi ha, s’hagin convertit en una eina de màrqueting de força institucions, és lamentablement un termòmetre de fins a on s’està arribant en negligència amb les actuacions (de cara a la galeria i insisteixo, allà on n’hi ha) que s’estan realitzant sobre emergència climàtica. Potser cal recordar que estem en emergència declarada per la Generalitat el 14 de maig del 2019?

Per contrastar emergències tots tenim a la retina, a la memòria, en el record, la declaració d’emergència sanitària. Les normatives, les directrius, prohibicions, recomanacions, comunicats, etc., del Procicat eren constants per terra, mar i aire. El Procicat era i és el màxim responsable polític de la protecció civil a Catalunya. Aleshores semblava la màxima autoritat de Catalunya, per damunt del president de la Generalitat, dels alcaldes i moltes altres autoritats. No s’ha reflexionat prou sobre aquesta anomalia. En canvi, avui és tot el contrari, no saps mai on és i sembla que el que té a veure amb l’emergència climàtica és sobrer, un caprici, una exageració, i també... una feinada, ja que s’ha de treballar, implementar i esmerçar recursos, partides pressupostàries, fer pedagogia... Fer què? dirien els escèptics que es creuen que sense baixar de l’autobús, amb molt de màrqueting institucional, es pot fer acció climàtica.

A Catalunya, en aquests moments hi ha segons el web de la Generalitat 1.645 refugis climàtics. Un recompte voluntari on el Procicat no es pronuncia. Poden semblar molts, però tinguem present que Catalunya té 947 municipis, que tres-cents cinquanta refugis són a Barcelona i quasi dos-cents més a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Girona en té seixanta. Molts municipis no en tenen cap, alguns només un, d’altres dos, i són ciutats de més de 20.000 habitants. Hi ha grans contrastos, Valls per exemple, en té vint-i-dos i en canvi Roses, únicament dos. No és l’únic cas a la despreocupada Costa Brava, que ha passat de desbravada a despreocupada en un tres i no res. S’ha repetit i associat tant, per part de la mateixa Generalitat, la correlació piscines-refugis, que molts municipis costaners s’han apuntat a la teoria que relaciona refugis climàtics amb onades de calor, quan els refugis ho són i ho han de ser tot l’any, per fer front a episodis meteorològics extrems de tot tipus, no únicament calor extrema o màximes durant el dia. Més perilloses que les màximes i els cops de calor, són les mínimes nocturnes de 25° a 30° o sigui les nits tòrrides i roents, que és quan els col·lectius vulnerables pateixen més i quan mor més gent gran. Això és una evidència sanitària i mèdica.

Que es parli ara molt de refugis climàtics no vol dir que s’estiguin fent bé els deures. Així es va començar amb el terme sostenibilitat i de tant pervertir la paraula ara tot i res és sostenible. De fet, s’ha integrat tant el terme per part de l’establishment que és aquest mateix qui dona certificats sostenibles matí, tarda i nit, mentre continuen augmentant les emissions i l’escalfament local.

Insisteixo amb el concepte escalfament local, ja que semblaria que nosaltres, a Catalunya, no tenim cap responsabilitat en la quota part del global. Vaja, que les emissions i l’escalfament semblarien venir de fora, quan en realitat l’exportem i el patim, per més que alguns no es cansen d’alarmar sobre el perill del desplegament de les energies renovables: així no, aquí no, ni aquí ni enlloc.

Però tornem als refugis. Fa poc un estudi de la mateixa Comissió Europea alertava sobre l’elevat risc d’inundacions a la demarcació de Girona, on el 75% de la població està exposada a episodis d’aquest tipus, el percentatge més alt de l’Estat espanyol i Europa. Els refugis climàtics també són per a això. Ho són per a calamarsades i pedregades com les de la Bisbal d’Empordà de fa dos anys o la de Sant Pere de Torelló de fa poc. Ho són per a esclafits i tornados (i «medicans», huracans mediterranis) o per a temporals forts, com el «Glòria», del qual ja no se’n recorda ningú, per més que Mallorca, Menorca i Formentera fa uns dies ens ho recordin.

I això ens porta als plans d’emergència, assignatura pendent de no pocs ajuntaments, i també de la Generalitat, en la mesura que no actua com en el cas dels plans de sequera, sancionant els que encara no en tenen o el tenen caducat. Esperem que el nou Govern posi ordre, però ja.

Insistia fa poc que les polítiques d’adaptació són les oblidades de l’emergència climàtica. Ni s’han aprofitat els fons europeus Next Generation, per sortir del pou de mínims en què es troben les polítiques d’adaptació. El nivell d’inacció climàtica en aquest sentit clama a la justícia climàtica, car no només hem de prevenir sinó també adaptar-nos. Estem adaptant línies ferroviàries i trens davant d’episodis extrems? Els molls, ports i canals? Els boscos, camps i collites? Els ponts, carreteres, clavegueram i embornals? Adaptem aiguamolls, arenals, platges i passeigs marítims, o continuem entestats a no fer res? Es parla molt de naturalitzar i renaturalitzar, però i d’espigons de superfície o submergits, de promontoris dunars, d’arbrat a les illes de calor urbanes? Adaptem les lleres de rius i rieres, més enllà de fer-ne neteja? Estem implementant, de forma discreta com fan a França per no perjudicar els preus d’habitatge, plans de deconstrucció, trasllat i indemnització d’habitatges en zones inundables?

La llista seria llarga. No ens podem quedar en la prevenció d’incendis i en la creació de l’Agència de la Natura, tenim molts deures pendents Jordi Sargatal.

Subscriu-te per seguir llegint