Romança de l‘exili: fora turistes

Des que, per culpa dels baixos preus, fins i tot els pobres viatgen, el turisme s’ha tornat una molèstia. Abans, només els rics es podien permetre unes vacances lluny de casa, i tenien el bon gust de no dir-se turistes, sinó viatgers, que era el mateix però arrufant el nas davant qualsevol contratemps, un viatger ni protestava ni molt menys demanava el llibre de reclamacions, això és coses de turistes, és a dir, de pobres. Els rics arrufen el nas i prou. La turismofòbia que s’ha posat de moda no va contra el turisme, només contra el fet que els pobres viatgin. En el dubtós cas que haguessin de tenir dret a vacances, els pobres haurien de passar-les a casa veient la tele. Haurien de fer-ho així fins i tot les classes mitjanes, deixant per als rics això de visitar altres llocs i, de pas, deixant tranquils als natius, que no volen veure pobres passejant pels seus carrers. Per a veure pobres ja tenen els veïns, no els cal importar-los.

La democratització dels viatges no podia portar res de bo, ja ho sabia en Franco, que quan va veure les primeres turistes en biquini, va saber que se li acabava anar a pescar tonyines amb tranquil·litat, fins i tot el patró de l’Azor estava més pendent del que s’exposava a la platja que de traçar el rumb correcte. La CUP, sempre a rebuf del franquisme, en els últims temps s’ha destacat també en els atacs al turisme a Catalunya, en el seu cas no perquè vulguin sortir a pescar, sinó perquè -de família bé gairebé tots- no suporten veure les seves ciutats plenes de plebs que es creu amb dret a viatjar. Una cosa és anar a passar un mes a la Toscana, realitzar una ruta per tota Itàlia i acabar amb un altre mes a la Costa Blava abans de tornar a casa, i una altra viatjar en low cost a Barcelona per a allotjar-se una setmana en una pensió, enduent-se de record una samarreta del Barça en lloc d’una experiència interessant, com faria un viatger. El turista, a més de ser pobre econòmicament, ho és també d’esperit, i a Catalunya volem gent de butxaca plena i esperit elevat.

Jo mateix, que estic passant l’exili a cala Montgó, miro per damunt de l’espatlla als turistes, gent que només pensa més a prendre el sol, banyar-se i divertir-se, i que ignora que el seu veí d’hamaca, aquest que es pren cada dia un còctel i un aperitiu -és a dir, jo- no és com ells, sinó algú que se sacrifica pel país. Li passa igual a l’altre exiliat català, el Vivales, o li passava quan encara viatjava, d’un temps ençà és tanta la por de ser detingut que no s’atreveix ni a arribar al que ell anomena Catalunya Nord i la resta del món coneix com a Pyrénées-Orientales. A alguns, pensant que ja tenen poc a perdre, el pas dels anys els confereix valor, mentre al Vivales li va restant valentia, i això que mai n’ha tingut gaire.

Tot i que siguem pobres i exercim de turistes a la menor ocasió, cal estar contra el turisme, ja que aquesta és la moda. Igual que un no pot estar contra el futbol femení, no pot estar a favor del turisme, els temps actuals són així i és inútil rebel·lar-s’hi. Ens queda el recurs de dissimular, és a dir, fer el turista i fer-nos passar per viatgers. Per a això, és important no visitar mai els llocs famosos, ni la torre Eiffel a París, ni el Coliseu a Roma, ni la Moncloa a Madrid, on s’exposa l’amnistia, això és cosa de turistes. Un viatger passeja per llocs on el puguin atracar -a Barcelona és fàcil exercir de viatger- i s’aprovisiona en restaurants i bars desconeguts, on entaularà conversa amb els parroquians, arribant a pagar alguna ronda. El viatger mai farà fotos, com a màxim pintarà a l’oli un paisatge amb nenúfars, ni molt menys carregarà una ampolla d’aigua mineral, aquest és el senyal internacional dels turistes, els serveix per a identificar-se entre ells, a la manera dels maçons.

S’ha d’acabar amb els turistes de la mateixa manera que amb els pobres, no en va són el mateix: recloent-los a casa seva perquè no els veiem. Si per a això cal atacar-los, s’arremet contra ells sense pietat, tot sigui perquè els rics puguin altra vegada distingir-se gràcies al viatjar. n

Subscriu-te per seguir llegint