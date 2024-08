Vull posar una reclamació

Abans, tots ho sabem, el temps passava més a poc a poc. Les setmanes eren més llargues, les tardes tenien més hores, els estius eren quasi infinits i un any era una eternitat de la que no podies ni imaginar quan acabaria.

Fa anys, en la nostra infantesa, teníem temps per a tot. Fins i tot, per avorrir-nos. Les classes de matemàtiques i d’història i de física i de química no s’acabaven mai: miraves el rellotge quan et semblava que ja hauria d’estar a punt de sonar la campana anunciant el seu final, i tot just havien passat vuit minuts, o deu a tot estirar.

Altres noticies de Anna Estartús Declaració d’amor Motxilles Solterones

Les classes acabaven a mitjan juny i sabies que fins que tornessin a començar, al setembre, tenies per davant una quantitat inesgotable de dies per fer de tot: per passar els matins a la piscina del GEiEG de Sant Narcís amb la colla d’amics, per fer de monitora de quatre a set de la tarda al casal de la parròquia i després fer la reunió amb la resta de monitors (que eren els mateixos amb els que havies compartit piscina i gespa al matí) i preparar les activitats per a l’endemà, per intentar millorar la tècnica amb la guitarra, per anar a festes majors.

I, no sé com, encara quedaven hores per encaixar-hi activitats familiars, per llegir, per mirar alguna sèrie a la tele, per anar de tant en tant al cine, per seure als bancs de la plaça i menjar pipes, per veure’t amb el noviet de torn, per trucar cada vespre a la teva millor amiga i repassar tot allò que havíeu fet (juntes, evidentment) durant el dia fins que notaves que el to dels teus pares quan et demanaven per enèsima vegada que pengessis començava a arribar al límit de la paciència.

Abans, també tots ho sabem, l’espai tenia uns altres límits. Les aules dels col·legis eren més àmplies, la nostra habitació era molt més gran, la majoria de les piscines eren olímpiques i la plaça del barri era pràcticament inexplorable. Després, quan hi hem tornat, hem tingut sempre la sensació que s’han empetitit misteriosament: els sostres han baixat, les parets s’han apropat, els límits s’han estret i allò que temps enrere ens havia semblat espaiós i ampli ara els nostres ulls ho veuen exigu i esquifit.

Quan, molts anys després d’acabar l’EGB, vaig tornar al col·legi, em va sorprendre com el record que en tenia era tan diferent de la realitat que percebia com a adulta. I em va passar el mateix el dia que em vaig decidir a picar el timbre de la que havia estat la casa de la iaia, a la rambla de Sant Narcís. La família que ara hi viu em va deixar passar i recórrer totes les estances, que no vaig saber reconèixer de cap manera: no perquè tot l’habitatge estigués reformat, si no per la sensació d’estretor que hi vaig tenir. «La casa s’ha encongit», vaig pensar, absurdament.

Em sembla que arriba un moment que deixem de distorsionar l’espai, però em temo que el temps mai deixa d’accelerar-se. Fa dos dies que vaig començar les vacances i ja se m’han acabat. Sé que és impossible que hagi passat un mes en quaranta-vuit hores, però us juro que és veritat. Sabeu d’algun lloc on pugui reclamar? n

Subscriu-te per seguir llegint