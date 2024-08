Un bitllet pel tren d’Olot

Des del dia que els ferrocarrils d’Olot, de Sant Feliu i de Palamós, amb ramal fins a Banyoles van deixar de funcionar, hem sentit veus que s’han lamentat de la seva desaparició. Però, els temps canvien i ara sembla que s’està plantejant de manera seriosa tornar a posar les vies i fer-hi circular moderns combois. És clar que és un tema complex i costós. Però tampoc resultaria faraònic. Bé que hem vist bastir la línia del TGV, desdoblar carreteres i obrir variants i eixos transversals.

El país ha de posar les llums llargues i que els polítics no pensin en les pròximes eleccions sinó en les pròximes generacions. I recuperar una xarxa de trens que facilitin el moviment de persones i mercaderies en els temps que han de venir és treballar per a deixar als nostres fills i nets un llegat extraordinari.

Ja no és només cosa de somiatruites. El Pla Territorial de les Comarques de Girona, contempla i estudia la possibilitat de tornar a unir Olot amb Sant Feliu per tren. I posat a ser visionaris, per què no afegir-hi que faci la volta a les Gavarres recuperant també el tramvia de Palamós, amb ramal fins a Banyoles?

Tinc records meravellosos del desbaratat carrilet de Sant Feliu per anar de Cassà a la Creueta a banyar-nos a l’Onyar i també de viatges amb els avis amb el d’Olot. Encara ara, quan trenco d’Emili Grahit cap al carrer de Barcelona em fixo en la tanca de la farinera que tocava amb la via. No fa tants anys, vèiem les vies del tren de Banyoles encastades a les llambordes del Pont Major. Quan creuem per les voltes de la Bisbal, costa d’imaginar que, per allà també hi passava un tren. Records sentimentals que no treuen que cal fer una aposta digna del segle XXI.

Recordo haver llegit en una novel·la de García Márquez un extraordinari exemple del que és una el·lipsi de temps narratiu. Cito de memòria. Més o menys deia que un dels protagonistes assisteix a una reunió de prohoms que volen influir perquè el tren passi per la ciutat i, quan el xiulet de la primera locomotora va fer entrada a la nova estació, l’home va pensar que havien fet una bona cosa. El genial escriptor fa passar anys en un sol paràgraf. Aquesta setmana n’he fet seixanta-cinc. Afanyem-nos que vull comprar bitllet! On cal signar? A qui hem de votar? Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou. n

