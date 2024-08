De sobte es fa realitat l’únic temor dels gals del poblat d’Astèrix i ens cau el cel al damunt en forma de xàfecs rabiosos que inunden pobles, arrenquen arbres i estampen vaixells a la platja. Llavors els que en saben ens informen que és culpa de la DANA. Una paraula que sona a qualsevol cosa excepte a fenomen meteorològic. «Ha estat la DANA», ens diuen al final del noticiari, i el televident es pregunta qui és aquesta senyora i quins són els seus grans poders, capaços de destruccions tan notables. Quan ens ho masteguen tampoc en traiem gaire l’entrellat: resulten ser les inicials de «depressió aïllada en nivells alts». M’ho tradueixen, si us plau?

M’agradava més quan en deien «gota freda», perquè és un concepte fàcil d’explicar de forma gràfica. S’agafa un mapa d’Europa, des de la Mediterrània fins al pol, i es marquen dues zones: la de dalt, el blau, on l’aire és fred, i la de baix, en taronja, on és calent. Les dues zones estan separades per una línia ondulant. I de tant en tant -ens explicaven- una d’aquestes ondulacions es tanca sobre si mateixa i forma una mena de bombolla d’aire fred que es desenganxa i viatja cap al sud, cosa que solen fer la majoria de nòrdics per poc que en tinguin ocasió. Baixa com si fos una gota d’aigua lliscant per un vidre. T’ho diuen així i tu t’imagines una gota en forma de gota, però descomunal, que cau sobre Catalunya i ho deixa tot negat. I més o menys és el que passa.

Però les referències a les gotes fredes s’han anat deixant de banda en benefici de les «depressions aïllades», perquè els meteoròlegs són científics i els agrada utilitzar un llenguatge rigorós. I quan ells s’abracen a la sigla, al darrere s’hi afegeixen els polítics lloros de ministeris i conselleries, i els redactors dels avisos a la població. Si els esquemes són «paradigmes» i les carreteres són «vials» (igual que els carrers i els flascons d’injectables), doncs que les gotes fredes siguin... quin és el plural de DANA? n

