Del «Maragall, borratxo» a l’«Illa, feixista»

Aprofitant una foto de la diputada de les joventuts d’ERC, Mar Besses, amb una camiseta que deia «orgull antifeixista», Lluís Llach va escriure fa uns dies a la xarxa X: «I donarà el vot a un feixista sense treure’s la samarreta»; o sigui, segons Llach, Salvador Illa, el nou president català és un «feixista». A Catalunya, des de fa unes quantes dècades, o ets nacionalista de pedra picada o no tens dret a res, ets un proscrit. Tant omplir-se la boca de democràcia i la menystenen quan perden. Lluís Llach no és una persona qualsevol, presideix l’Assemblea Nacional Catalana, una entitat que durant anys ha tingut accés lliure al Palau de la Generalitat i presència constant als mitjans de comunicació públics, una de les seves presidentes, Carme Forcadell, va presidir el Parlament durant l’època àlgida del procés. Lluís Llach, quintacolumnista de Junts, era dels que buscava algun trànsfuga a ERC per fer un «tamayazo» a la catalana.

Al capdavall, el nacionalisme català i l’espanyol són calcats, són dues cares de la mateixa moneda. Salvador Illa pateix els mateixos atacs que Pedro Sánchez a la resta d’Espanya. Mentre la dreta espanyola considera presidents il·legítims tant a Rodríguez Zapatero com a Pedro Sánchez, la catalana, la que el 2017 va intentar carregar-se la Constitució i l’Estatut, qualifica Illa de «repressor» i «president del 155», i va menystenir fa anys a Pasqual Maragall i José Montilla, aquest pels seus orígens andalusos. Uns diuen que «Espanya es trenca» i els altres que «Catalunya s’espanyolitza».

A la Catalunya on quasi tothom es considera d’esquerres, aquests atacs a un dirigent socialista no són nous. Els va patir Raimon Obiols en el llunyà 1984 quan el 30 de maig d’aquell any ell i altres diputats socialistes van ser objecte d’insults i agressions per part de simpatitzants de Jordi Pujol quan intentaven accedir al Parlament. És el dia que el que fou president de la Generalitat durant vint-i-tres anys va proclamar que «a partir d’ara, d’ètica i moral en parlarem nosaltres». La història posterior la coneixem tots: els negocis dels fills, la deixa, la corrupció a Convergència, etcètera. I si ara li diuen «feixista» a Salvador Illa, fa anys li van dir «borratxo» a Pasqual Maragall. Els nacionalistes catalans no s’han estat mai de res. Catalunya és d’ells, i punt. No admeten cap pluralitat. A les seves memòries, titulades «Oda inacabada», Maragall acusa Convergència de dissenyar una «campanya difamatòria» sobre la seva «falsa addicció a l’alcohol». Explica l’expresident català i exalcalde de Barcelona que una persona que havia estat a la cúpula de CDC va revelar que la campanya del «Maragall borratxo» es va dissenyar «en un despatx del partit». «Ha estat una de les insídies més grolleres que m’han fet», va escriure Maragall en les seves memòries.

El nacionalisme català no ha acceptat mai cap alternança de govern. El poder només el poden exercir ells. Com va dir George Orwell, «el nacionalisme és inseparable del desig de poder; el propòsit constant de tot nacionalista és obtenir més poder i més prestigi, no per a si mateix, sinó per a la nació o entitat que hagi escollit per diluir-hi la seva pròpia individualitat». Per això aquella famosa i definitòria frase de Marta Ferrusola quan va governar el primer tripartit: «És com si ens haguessin entrat a robar a casa». Igual que Llach ara, Marta Ferrusola no era una persona qualsevol i menys en aquella època. Era la reina mare de la família que pretenia ser una monarquia a la catalana per perpetuar-se en el poder. Ho tenien tot preparat, però no van calcular que l’escollit per a la successió, el fill Oriol, era un corrupte i un bocamoll. Treuen foc pels queixals quan perden el poder, que el consideren de propietat, igual que una finca, fins i tot quan l’ostenta ERC.

Al final, quan parlen de feixisme, s’estan mirant al mirall. Lluís Llach, fill de l’alcalde franquista de Verges, va estar afiliat als Croats de Cristo Rei: «Jo vaig ser el que se’n podria dir un nen feixista», va admetre en una ocasió. A Catalunya, si vols viure sense problemes, no et fiquis mai amb els nacionalistes. Ja ho va dir Roger de Llúria molts segles abans que existissin el nacionalisme i el feixisme: «A partir d’ara, no hi haurà peix que s’atreveixi a treure la cua si no porta lligada la senyera». n

