María Jesús Montero 100%

María Jesús Montero, ministra d’Hisenda, a la primavera era contrària al finançament singular de Catalunya i ara que el Pedro Sánchez l’ha pactat amb els independentistes li dona suport «al cent per cent». Això en política ha passat moltes vegades, encara que mai amb tanta freqüència i despreocupació. Més estrany que el canvi de criteri és que a la primavera Montero no fos contrària al 99% i que a l’estiu no li doni suport al 99%. Em sorprèn la total plenitud de la seva totalitat, el centpercentisme del seu «tota jo» almodovarià. El finançament és política fiscal, fur o ou; però la plenitud al suport és política personal, tot o res. Montero no coneix percentil, matís, excepció, cautela, àpex, mica, engruna... res que no sigui tot.

María Jesús Montero és vicepresidenta primera del govern i vicesecretària general del partit. Estar immediatament després del president del govern d’Espanya i del secretari general del PSOE la converteix en vicesanchez i explica que exclami «molt bé!» després que el seu cap parli al Congrés, que aplaudeixi als mítings amb una motilitat rara que travessa la gràcia trianera amb els escarafalls d’aragó i que recolzi al cent per cent el resultat de l’intercanvi del model de finançament autonòmic pel govern de la Generalitat de Catalunya gràcies al que va assolir la quota i va entrar, va entrar.

Sánchez, un polític que canvia el gest si la realitat el contradiu i es contradiu políticament per canviar la realitat, que fa tanta oposició com govern perquè ataca i no defensa, que vol molt lluny les crítiques necessita molt a prop una vicesánchez que recolzi cent per cent, que aplaudeixi en zero coma i afalagui a viva veu. Sense ser com Sánchez tots necessitaríem alguna vegada un vice-jo, una part de nosaltres que ens aplaudís, ovacionés, recolzés, entusiasmés, que fos la Maria Jesús Montero del nostre jo, però hi ha una edat per acceptar ser orfe de mare i d’incondicionalitat.

Subscriu-te per seguir llegint