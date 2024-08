La història ens recorda fets i actituds que esdevenen veritables, imprescindibles, lliçons de comportament ètic i compassiu , davant circumstàncies convulsives, conflictives i cruels com les violències que deriven en guerres i destrossen persones, famílies i pobles. Malauradament molts (massa) països del món viuen actualment immersos en les tràgiques circumstàncies de les guerres. Una lliçó a aprendre és com uns avantpassats nostres, a l’alta edat mitjana, varen posar fre a la violència feudal i varen construir camins de diàleg i pacificació.

Les disposicions i normatives de la Pau i Treva de Déu, integrades en el temps com a manera de ser, esdevingueren en costum «usatge», constituint part del dret consuetudinari català.

Disposicions promogudes per la institució eclesiàstica amb la cooperació del poder civil varen definir els llocs sagrats, lliures de tota violència, sota pena d’excomunió. Així quedaven protegits de tota violència les esglésies, els monestirs, els camins per anar-hi i també les trenta passes anomenades sagreres, circumdant l’espai sagrat.

Tant el món rural com el de les ciutats havien constatat que els llocs sagrats eren segurs. Aquesta és una de les raons que les esglésies ocupin els llocs centrals de les poblacions i que els ciutadans volguessin construir al seu entorn per sentir-se segurs.

Seguretat que va comportar a minorar la violència; desenvolupament econòmic; foment de la cultura i la consolidació de la institució eclesial com a autoritat moral i política.

No podem parlar de Pau i Treva de Déu sense esmentar el seu líder principal, l’Abat Oliba (971-1046), Bisbe de Vic i abat de Ripoll i Sant Miquel de Cuixà.

La historiografia dels segles XIX i XX, així com la literatura cabdal de Mn. Cinto Verdaguer, en el seu poema èpic Canigó, ens presenten al Comte Abat Oliba com un monjo amb inclinacions pacifistes i espirituals, obsessionat per la pau, que convoca a Toluges el «primer parlament democràtic d’Europa», també que fou «l’introductor de l’art romànic a Catalunya», que esdevingué el «primer català universal» i «un pare de la pàtria» que projecta al segle XI una idea de país dels segles XIX i XX, segons ens indica l’historiador Marc Sureda i Jubany a Vides catalanes que han fet història.

Tot un exemple a seguir i admirar (voldria saber per quins cinc sous encara no l’han fet Sant i així poder-lo venerar?)

Moviments pacificadors i antiviolència com l’esmentat Pau i Treva de Déu, son mes necessaris que mai quan veiem com el Cavall roig de la guerra cavalca de nou,

«Llavors aparegué un altre cavall, de color roig. Al seu genet, li van donar poder d’arrencar la pau de la terra i fer que els homes es matessin els uns als altres». Ap.6:4.

Sortosament hi ha nombrosos moviments pacifistes que planten cara a la disbauxa dels violents. Tanmateix, permeteu-me que faci menció a un dels líders amb veu i projecte sòlid i potent.

Parlo de la figura de Hans Küng (1928-2021), teòleg suís eminent i autor prolífic. Des de 1995 va ser president de la Fundació per a una Ètica Global. Era sacerdot catòlic, consultor proactiu del Concili Vaticà II.

Donats els seus punts de vista teològics, sobre la infal·libilitat del Papa, el celibat sacerdotal i el diàleg interreligiós, la jerarquia catòlica corresponent, l’any 1979 li va rescindir l’autorització per a ensenyar teologia catòlica.

Sintèticament, el seu pensament és una crida a les diferents religions del món que a pesar de les seves diferències sobre la veritat del seu credo (origen de moltes guerres) i les diferents expressions rituals i preceptes morals, omparteixen un conjunt de valors comuns, com ara la defensa activa de la justícia social, la voluntat de pacificació del món, la sensibilitat ecoètica, el sentit de pertinença a un tot, la fraternitat universal i el reconeixement de la dignitat humana.

Esdevé un imperatiu ètic universal, fer la crida: «Religions del món, uniu-vos per la pau». Que aquest crit icònic ressoni en tots i cadascun dels pobles del món.

