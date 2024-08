Quan xisclen els ocells

A finals d’agost és com si la terra digués: ja n’he tingut prou, n’estic tipa, de viure. S’hauria d’acabar aquí, l’any: quan dels camps només en queda la palla, escampada o feta bala. Quan ens grills fan ric-ric i ric-ric i ric-ric, quan els dragons ja no s’afanyen per amagar-se rere làmpades i porticons perquè ningú els vegi; quan els rantells es tornen més emprenyadors, mig embogeixen. És en aquella època que la terra a les tardes o capaltard brama com una criatureta i fot un sidrals i uns rebecs, que no hi ha qui l’aturi, perquè no s’aguanta amb la seva ànima de tan eixuta i xuclada.

L’agost és aquesta serenitat, la de dir: no t’hi capfiquis, que ja no hi ha res a fer. La d’acceptar, sense cap mena de recança, que no has sabut aprofitar allò que portaves tant de temps esperant: un istiu ja fugisser. Són els dies de rendició, de fer les paus, una mica com deuen ser els últims anys de vida, si arribes a veia. Pensar: hi ha coses que ja no les faré. Hi ha llibres, apilats a les lleixes de casa, que ja no sabré mai de què van. Hi ha llocs i hi ha homes, que he estimat molt, que ja no tornaré a veure més.

Però l’agost també és un rampell, un tic esbojarrat, un aferrar-se a la vida de mala manera: com qui ja no es priva de res perquè tot se li’n rebufa, que els dies ja van de baixada. O com aquella eufòria, estranya, abans del plor o com la irrealitat o la negació que precedeix un dol.

Era l’agost de fa un parell d’istius: planxava la roba, un espetec com un tro i surto a fora. Ferum de socarrim. L’oncle Lluís, i la tia Maria i l’àvia Concepció més endarrera agafades de bracet, baixen de la quintana del mas, jo pujo amunt, a veure què havia passat. Una cigonya morta, negra tota com les brases, sota el pal de la llum. Es va electrocutar quan alçava el vol. Una mica més enllà, passats els camps, al jardí de Can Cors, una altra cigonya s’ho mirava des de damunt d’un cedre, molt i molt alt, escapçat. Li dic a l’oncle: mira la cigonya, com espera la seva companya que ja no tornarà; i ell que fa: alça, però quines bajanades que dius, noia.

El cel, de cop i volta, encapotat; les fulles del nisprer balancejant-se; els ocells xisclant i omplint l’espai de taques negres bellugadisses; orenetes desorientades, amb el neguit a dintre de qui té ganes de partir i tornar cap a casa. Anunciaven que tot s’acaba abans d’acabar-se: ens preparaven per la tamborinada. El cel, un ventre esqueixat, es deixava anar: la terra només volia una mica de repòs, aquella nit.

