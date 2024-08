Un altre Lloret és possible?

Fa pocs dies, sortint d’una visita guiada al cementiri modernista de Lloret de Mar vaig tenir ocasió de comprovar el contrast. A menys de cent metres de la porta del recinte, un xivarri enorme trencava de manera ostensible la tranquil·litat de la zona. En un edifici que no vaig saber precisar si albergava un bloc d’apartaments o un hotel, una vintena llarga de joves turistes havien muntat la seva festa particular: música, crits, corredisses, traspassos de balcons...Un esbojarrament histèric i sorollós (també perillós) quan encara no eren ni les deu de la nit!. Potser celebraven la classificació d’alguna selecció en una fase de l’Eurocopa que es disputava aquells dies. Tan se val, no crec que els calgués cap pretext per « organitzar» una disbauxa lúdica-etílica. És el que han vingut a buscar.

Com veuen , en molts pocs metres es confrontaven dos dels models de turisme que acull Lloret : el de sol, platja i borratxera i el turisme cultural. Ara per ara i, des de fa molts anys, la partida segueix guanyant-la i, encara més durant els mesos àlgids de la temporada, la primera opció. Per golejada.

El que descric passava en un sector perifèric i poc transitat. El problema s’agreuja en les zones més freqüentades: en el nucli antic. Allà veïns i turistes «assenyats» pateixen de manera recurrent els efectes col·laterals dels visitants incívics i brètols: baralles, brutícia, soroll fins altes hores de la matinada...

No és estrany que aquestes darreres setmanes hagi aparegut una plataforma ciutadana que amb el nom de “»Un altre Lloret es possible» s’hagi posat com objectiu revertir, ni que sigui parcialment, la situació. En la concentració que varen convocar davant l´ Ajuntament fa pocs dies s’hi varen aplegar cinc centes persones. En les consignes del manifest i les pancartes proposaven un seguit d’actuacions per canviar el «model lloretenc»: diversificació econòmica, tancament d’establiments il·legals, control de pisos turístics, sancionar locals problemàtics, potenciar els «altres» atractius de la vila ( bellesa dels entorns, culturals...) Manifestaven, també, no estar en contra del turisme, ni de la hostaleria, ni de l’oci, però sí de la seva regulació i d’un compliment estricte de les ordenances.

Malgrat la voluntat dels diferents equips municipals que han encapçalat el consistori, malgrat actuacions puntuals com la creació d’un servei de vigilants-informadors nocturns (l’empresa ha estat rellevada aquest darrers dies per incompliments contractuals), malgrat mobilitzacions i plataformes ciutadanes, malgrat Lloret compta amb un ventall d’equipaments i espais emblemàtics : l’esmentat cementiri modernista, el Teatre Municipal, diversos museus i cases d’indians, els Jardins de Santa Clotilde, el paratge de Santa Cristina, Sant Pere del bosc...la «guerra» entre barbàrie i civisme segueix, estiu rere estiu, tenint els mateixos guanyadors.

Digueu-me pessimista, però tinc la impressió que, ara per ara «un altre Lloret NO és possible». I no ho serà durant molts anys (almenys a l’estiu). Hi ha massa interessos contraposats. Revertir les dinàmiques i la realitat que ho han propiciat sembla una utopia. Quedar-se a casa i no treballar, com han decidit fer la gent de «Un altre Lloret és possible», perquè les coses canviïn, semblaria però, una renuncia ciutadana inexcusable.

Subscriu-te per seguir llegint