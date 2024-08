Baixarem, però tranquils!!!!

No va estar gens malament la primera columna de la temporada, ara fa deu dies. El titular de «Baixarem» va ser-ho tot.

Alguns lectors i aficionats es varen quedar en el simple titular, i això no em va estalviar critiques i fins i tot algun insult. D'altres varen llegir en diagonal -un mal massa estès en la societat de les xarxes socials- i no ho van acabar d'entendre. I un tercer grup va descobrir que la ironia a vegades és un bon camí per explicar que la situació de perdre pesos pesants ja l'ha viscut aquest club i aquest equip i que no només no n'ha sortit perjudicat, sinó que l'ha fet més fort i més competitiu. La temporada passada és la millor mostra d'això.

Però, vaja, em refereixo a la primera columna de l'any perquè entre totes les opcions explicades, i fins i tot alguna que me'n puc deixar, el que està clar és que aquest Girona FC mou passions. S'ha convertit, també en això, en un equip de Primera. A Montilivi ja s'ha començat a aplicar la tàctica de criticar en primera persona un mal partit, un jugador concret o una acció feta pel mateix club; però si això mateix gosa fer-ho algú extern, aleshores la defensa de tot plegat és a ultrança. I aquest fet, com la millora de la plantilla, de les instal·lacions o de qualsevol altre aspecte, també és una mostra clara de creixement com a institució i com a afició. Que ja res ens sigui indiferent, és una part del camí per fer-nos grans.

I no, no baixarem, tranquils. Era ironia. En canvi, no ho és que el calendari, però sobretot el fet de tenir una desena de cares noves, algunes de les quals han de ser jugadors bàsics en el nou esquema de Míchel, necessita uns quants dies, que vol dir setmanes i jornades de lliga i que això pot ser que no ajudi a tenir punts amb facilitat. És només una petita reflexió per aquells que pensen que el Girona FC s'ha de tornar a posar en els primers llocs d'entrada. Creixem, però per l'obligatorietat d'assolir aquestes fites, encara estem molt lluny de ser grans.

