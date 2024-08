Carta oberta a la nova Consellera Sílvia Paneque

Evidentment i per derivació al nou secretari general Jordi Terrades i encara més en concret, doncs és qui portarà la gestió del dia a dia en medi ambient, segons darreres informacions en premsa, Jordi Sargatal.

El balanç d’aquests anys perduts, es podria reduir en dos grans problemes. Sense resoldre aquests dos grans problemes, pot haver-hi la temptació del cafè per a tothom, i sobretot acontentar als que criden més en clau populista i reactiva, mentre els que no ens cansem de fer propostes, graduals, transversals i pensant amb el bé comú i no interessos locals, se’ns posa en mode sordina... També hi ha un perill amb aquesta «superconselleria» amb tres grans àrees (Territori, Habitatge i Transició energètica), i és que amb les moltes assignatures pendents que hi ha en polítiques de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic, i amb la desaparició en el frontispici de l’organigrama, «Acció Climàtica», l’acció climàtica quedi diluïda. Més preocupant és encara que també desaparegui el titular «Medi Ambient» de la Conselleria. Per més que tothom sap que s’han d’ambientalitzar de forma interdepartamental totes les Conselleries.

Però en fi, deixem els cent dies de gràcia i esperem que en el dia a dia, i accions concretes (fets i no paraules, deia la màxima), els fets ens facin oblidar la inacció dels darrers anys i no hi hagi hipoteques en el nou Govern, que facin pensar que no hi ha un canvi de rumb de veritat.

Els dos despropòsits més greus i que més estan condicionant i bloquejant la societat catalana, per tal d’assolir estàndards europeus en matèria de sostenibilitat i seguretat ambiental són la transició energètica i la prevenció de riscos. Per tant, anem per feina.

Igual que en els casos del Tribunal Constitucional o el CGPJ, aquí també tenim dos organismes que s’han de renovar urgentment, però per l’emergència climàtica, més enllà d’higiene democràtica i per tant han de ser una prioritat política de primer ordre, una prioritat de país, a concretar com més aviat millor. Ajornar aquests dos problemes, seria un molt mal símptoma.

Parlo evidentment de la PER (Ponència d’Energies Renovables) de la Generalitat, una comissió interdepartamental que ha de respondre ja a un equilibri entre membres conservacionistes i socioambientalistes, atès que amb majoria conservacionista continua restringint el desplegament de les renovables amb criteris biologistes, paisatgistes i animalistes (fixeu-vos que parlo d’»ismes» i d’ideologia, no de ciència, ni acadèmia). I parlo de justícia social i ambiental. És un fet, que la minoria socioambientalista queda sempre relegada, silenciada, decorativa, com si l’emissió de combustibles fòssils fos una anècdota, les morts prematures per contaminació una exageració i les morts per onades de calor una fantasia de torracollons. Ah! I com si la sequera no tingués res a veure amb l’escalfament que estem provocant, especialment a la demarcació de Girona, on el 98% que consumim prové dels combustibles fòssils. En definitiva, és urgent la refundació de la PER, en forma de Comissionat adscrit a Presidència de la Generalitat, dirigit per una persona de prestigi com podria ser Ramón Folch, un dels millors experts de Catalunya en consultoria ambiental, reconegut internacionalment. I on la primera tasca que hauria de fer és modificar i alçar a rang superior, els criteris d’avaluació d’impacte ambiental de les renovables, doncs resulta indecent que siguin més exigents, obligats, coneguts i amplificats, que el principi de precaució i els criteris d’impacte ambiental de refineries, logística, construcció, transports de mercaderies, petroquímiques, tecnològiques, indústria automobilística, aeroports i infraestructures portuàries per Gas Natural Liquat. Per posar uns exemples.

També tenim el Procicat (Protecció Civil de Catalunya), un organisme en teoria també interdepartamental, que com la PER també s’ha de reformar urgentment i a fons, doncs com aquesta, està orientat quasi únicament a aspectes mèdics, biològics, virològics, sanitaris, etc. (la seva màxima expressió va ser la pandèmia), però on tot el que té a veure amb contaminació, prevenció de riscos ambientals, energètics i climàtics, sequera extrema, protecció civil, plans d’emergència, plans d’evacuació i plans de contingència, no sap o no contesta. Recordem que encara molts ajuntaments catalans no tenen Pla d’Emergència o el tenen caducat.

Potser cal recordar una vegada més, que a Catalunya estan pujant, no baixant, les emissions de CO₂ i la temperatura mitjana per l’escalfament (Catalunya, per damunt l’Estat, amb 2,3°, el Pirineu gironí, amb 3,2°!!). Això té efectes mediats i immediats amb la qualitat de vida ambiental de la població, el deteriorament dels ecosistemes, la sequera extrema, els episodis de temps violent, en fi, i òbviament amb un augment dels riscos i impactes climàtics. En aquest sentit doncs, cal també un Comissionat adscrit a Presidència, dirigit per la persona de més prestigi en riscos de Catalunya, com pot ser Joan Manuel Vilaplana, que ja l’any 2008 i anteriors col·laborava amb la Generalitat, dirigint el Programa RiskCat. Una de les primeres tasques a fer, seria desplegar el màxim possible el nivell de recursos i reglamentació, organigrama inclòs, de la Llei de Protecció Civil de Catalunya, una de les millors lleis europees, però una de les menys desplegades. Per no dir de les més menystingudes i utilitzant voluntariat per tapar forats, que avui l’emergència climàtica ja no admet.

Òbviament, el més idoni seria que aquests dos comissionats formessin part d’un mateix Gabinet o Secretaria d’Emergència Climàtica, adscrita a Presidència. M’afegeixo per tant, ja que va en una línia similar, a la petició de les setze plataformes i organitzacions ambientalistes que l’abril passat van presentar un manifest per una Vicepresidència d’emergència climàtica i transició ecosocial. Cal autoritat política en l’acció climàtica.

