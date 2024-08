El govern català comença a funcionar

Sense pausa, i amb rapidesa, ha començat el seu camí el nou govern de la Generalitat, després del nomenament de Salvador Illa com a president. El dilluns 12, es va publicar al DOGC el Decret 133/2024, d’11 d’agost de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments en què s’organitza el Govern i l’Administració de la Generalitat.

Quines diferències hi ha entre l’organigrama del govern anterior, després del nomenament, i l’actual? M’aturo en quines són les semblances i les diferències que hi ha a les Conselleries l’actuació de les quals incideix sobre l’àmbit laboral, és a dir sobre les relacions de treball.

En primer lloc, la menció específica a la formació professional en el rètol de la Conselleria d’Educació i Formació Professional, per destacar la importància que se li vol donar dins del seu àmbit competencial i en estreta relació amb què assumeix la Conselleria d’Empresa i Treball.

D’altra banda, la menció expressa a la inclusió al rètol de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió, igualment per destacar la importància de les polítiques tendents a aconseguir aquest objectiu. Pel que fa a l’estructura organitzativa anteriorment vigent, s’han incorporat les competències a tres àmbits: l’ingrés mínim vital, les polítiques de migracions, refugi i ciutadania, i la renda bàsica universal. És especialment important la primera, ja que fa poc temps s’ha produït l’acord entre el govern espanyol i la Generalitat sobre el traspàs de la seva gestió. Sens dubte, una qüestió de rellevància a l’hora d’articular la gestió correcta serà determinar si és aquesta Conselleria, com sembla així, la que se’n faci càrrec, o bé haurà d’intervenir la d’Empresa i Treball, en el ben entès, cal no oblidar, que s’està duent a terme la reorganització del Servei autonòmic d’ocupació (SOC) i que la Llei estatal d’ocupació i la seva normativa de desenvolupament regulen importants obligacions cap a les persones demandants d’ocupació, que requereixen la màxima implicació d’un personal que necessita sens dubte una dedicació completa en aquestes tasques.

A l’anterior govern, les competències en matèria de migracions, refugi i ciutadania corresponien a la Conselleria d’igualtat i feminismes. A parer meu, caldrà una estreta relació entre la Conselleria de Drets Socials i Inclusió i la d’Empresa i Treball, ja que cal no oblidar que la Generalitat té competències en matèria de primera autorització i modificació d’autoritzacions de treball de persones estrangeres, i que a més la reforma, ja en fase de debat públic, del Reglament d’estrangeria també incidirà sobre aquestes competències.

La Conselleria que sens dubte assumeix més importància en l’àmbit de les relacions laborals, és la d’Empresa i Treball. Els debats, que eren públics que existien, sobre la separació dels dos àmbits competencials, finalment van deixar pas al manteniment d’aquella ja existent al govern anterior, per la qual cosa serà important conèixer les persones que assumiran les responsabilitats en matèria de treball, només per sota del nou conseller, i el seu bagatge professional per dur a terme la direcció de les polítiques laborals de la Conselleria, tenint en consideració, i així se sosté molt encertadament al meu entendre al programa electoral del PSC, que, més enllà dels debats sobre els marcs autonòmics de relacions laborals, allò que cal fer és «desplegar al màxim el ventall de possibilitats que ens dona l’autogovern, començant per lleis ja aprovades que encara no han estat del tot desenvolupades. I col·laborar amb les altres administracions per aconseguir sinergies davant la rapidesa i la magnitud de les transformacions que tenim per endavant». Crec que una de les tasques que ha d’emprendre en el futur immediat és la de posar en marxa un pla d’ocupació que estigui dedicat als que realment tenen necessitat de disposar d’eines adequades per a la seva incorporació al mercat de treball que cada cop més requereix nous perfils i de noves aptituds i coneixement, i més concretament, com es plasmava al programa electoral, la posada en marxa «d’un programa de treball i formació d’afectació universal per a totes les persones sense la titulació a secundària obligatòria que permeti assolir habilitats laborals en sectors d’alta contractació, amb l’objectiu d’aconseguir la reintegració amb plena autonomia al sistema laboral ordinari»

Finalment, al Departament d’Igualtat i Feminisme (sense la s de «feminismes» de la Conselleria anterior) s’ha inclòs una menció expressa a les competències en matèria d’igualtat de tracte, que és coherent amb les propostes formulades al programa electoral sobre aquesta matèria, i que sens dubte s’hauran de coordinar estretament amb les d’Empresa i Treball, i assenyaladament amb les funcions i les competències de la Inspecció de Treball de Catalunya.

