Monró Luis (amic Lluís Amador)

Ens vam conèixer el setembre de 1997, ho recordo perquè havia tornat d’uns seminaris internacionals sobre valors a Colòmbia. Estàvem fent el trasllat de l’escola Annex cap al nou destí. Estava amb companys treballant per la tarda amb pantalons curts i una samarreta traginant mobles, vas passar amb una mena de calessa tirada per un cavall, amb música a tot drap. Et vas parar, ens vam saludar i ens vas engaltar un «de purrubipén?». Per la cara vas veure que no coneixia res del teu llenguatge caló. «De mudança» i et vas oferir per ajudar. Ens vam donar la mà i tracte fet. El mes de setembre vam augmentar el claustre amb el teu suport. «Currelaves» (treballaves) com si fos per casa teva. Ens vas fer costat i ens vam fer amics.

Tenim un munt d’anècdotes compartides. Torrant les castanyes al pati de l’escola, portant animals de tota mena pel pessebre que fèiem a l’escola i pel barri. Passejant amb la teva calessa quan jo representava Sant Antoni per la festa dels Animals fins la plaça fora muralla. Deies que jo et donava «baxt», bona sort, quan ens retrobàvem em feies un petó a la calba i una encaixada de mans autèntica.

Recordo un dia que vas venir a parlar a la tele dels d’educació infantil on hi tenies la Isabel que ens vas dir: «Nosaltres semos gitanos mil per cent» i ens vas explicar la teva escala de valors: la família, el cavall, la música, i la feina (una mica per anar fent i tenir alguna cosa a la nevera). Tot un manifest filosòfic propi de Sòcrates.

El teu Juan (fill gran) va deixar l’escola i t’ajudava amb la teva fragoneta amunt i avall.

Cal dir que com tota la teva família, sense passar per cap aula de música ni conservatori, afinaves, tocaves la guitarra i cantaves «rumbites». Encara tinc una cinta dels Nitros, que em vas regalar, en la teva etapa que anaves a festes gitanes.

Quan parlaves del món dels cavalls, la teva cara s’il·luminava. Amb la mirada controlaves el cavall, com un pare controla el fill en un parc. Vam celebrar alguna venda d’animals amb una festa de cap de setmana amb barrils de birra i carn a la brasa acabada de fer al foc davant casa teva. Ep! Que normalment bevies aigua fresca i «zumito» que et donaven de Càritas. Deixaves l’alcohol com exclusiu d’una celebració important compartint amb tota la família, dit sigui de pas que supereu amb les 4 generacions que compartiu espai a Les Pedreres, els 150 familiars.

Fa una dotzena d’anys que em vaig jubilar i les trobades van ser molt freqüents defensant colze a colze la vostra problemàtica, el Pla Especial de les Pedreres s’havia oblidat de tota la família... ara les coses estan: podríem dir controlades en espera d’una solució més definitiva. Recordo amb emoció el diumenge que a casa del teu fill Juan, al menjador/estar vam acabar de negociar amb representants de l’ajuntament i gent de seny, els acords que més endavant es van aprovar en un ple. Hi havia tanta expectació, que gairebé no podíem respirar, amb tota la família fora esperant el resultat i al sortir abraçades, encaixades i alguna llàgrima d’emoció continguda. Al cap de temps en un altre ple vam sortir els 2 a parlar teníem 10 minuts, vas dir: «Les Pedreres és casa nostra des de fa més de 60 anys» i «ara el nostre secretari us ho explicarà en paraules que ho pugueu entendre perquè els paios us agrada escriure molt coses que després no complireu, amb el que seria fàcil mirar-se els ulls i donar-se la mà i ja està pacte fet!» Vaig suar però vam aconseguir aprovar el document que encara dorm en un calaix consistorial.

Estaves casat amb la Maria, molt bona dona, mare dels teus Juan, Fefa, Isabel i Luis, que malauradament va tenir molt problemes de ronyó. Com que el món és un mocador vam coincidir a Can Ruti, tu amb la Mª i jo amb la mare ingressada. Ens vam abraçar i vam demanar al de Dalt que es recordés de les nostres famílies... els malats van retornar a casa. Més endavant ens van deixar, coses de la vida.

Feia uns anys que el càncer et va fer companyia no desitjada, amb ganes vas anar lluitat per viure i veure comes casaven els fills i naixien els nets.

Vas poder llegir el llibret Les Pedreres. Final del recorregut on surts a la portada amb un dels teus cavalls. En una visita me’l llegies compartint les paraules com si fos el tu testament.

Fa uns dies ens vas deixar i el dilluns abans de migdia en una jornada de calor i emocions, tota la família i amics vam resar a l’església de Vila-Roja i portat pels teus nebots fins al cementiri on descanses amb la teva Mª Auxiliadora que tant trobaves a faltar.

Esperem que la teva ànima ens segueixi ajudant, la teva família ho necessita ja saps el que diu el poeta:

«Cuando un amigo se va

Queda un espacio vacío

Que no lo puede llenar

La llegada de otro amigo» .

