La bona gent que sembra l’odi

Davant l’allau de notícies falses culpant la immigració de la mort d’un infant, la delegada del govern espanyol a Castella-La Manxa, Milagros Tolón, va fer la següent petició: «Demano a tots aquests sembradors d’odi que siguin humans, que es comportin com a tals, que les seves mentides fan molt de mal. No es pot aprofitar una desgràcia per generar-ne una altra; això és cruel». L’onada es va frenar per la detenció de l’homicida, un jove de nacionalitat espanyola i amb un possible desequilibri mental. Però si la incertesa s’hagués allargat, podria haver-se reproduït un esclat de racisme violent com el del nord d’Anglaterra per una situació molt semblant?

La petició de la delegada era molt raonable: demanava als divulgadors del missatge «ha estat un moro» que fossin «humans» i s’hi comportessin. El problema és que molt pocs dels interpel·lats, probablement cap, no admetrà el contrari. Ells estan convençuts que són humans, molt humans, humaníssims, més humans que ningú. La seva família també ho creu. I els seus amics, veïns, coneguts i saludats. «És molt bona persona, molt amable i ben disposada», diran d’ells. «Estima molt la seva ciutat i el seu país», afegiran probablement. I si un dia els porten a judici per incitació a l’odi racial, diran que l’amor els mou a fer el necessari per protegir la comunitat de qualsevol amenaça. Començant per l’amenaça dels immigrants il·legals delinqüents i violadors, senyoria, que ho he llegit a WhatsApp.

Que potser no eren bons cristians, complidors dels sagraments, els qui empaitaven jueus als pogroms de València i Barcelona, avançats d’Europa? I els qui escampaven els Protocols dels savis de Sió? No eren bona gent els alemanys de fa un segle quan a la paraula «jueu» li avantposaven sempre «problema»? I els encaputxats del Ku Klux Klan, que potser no eren pares de família exemplars? Tots bona gent, humaníssims, ofesos i indignats quan se’ls assenyala.

