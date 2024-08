La immigració, una altra vegada

L’extrema dreta, ja sigui espanyola o catalana, té un sol discurs. Es dedica a sembrar por. Tant per Vox com per a Aliança Catalana els immigrants són els responsables de totes les malifetes. El reportatge del proppassat diumenge del Diari de Girona evidenciava que part de la població de Ripoll viu amb por.

L’alcaldessa continua atiant el foc i no es mossega la llengua quan diu que la ciutat té dues realitats paral·leles i que no està disposada a treballar per a la cohesió social. I això és molt perillós.

El proppassat dimecres Sílvia Orriols va anar al mercat de Banyoles a fer propaganda d’aquest discurs que es basa en l’odi. És una llàstima que aquesta senyora -ara diputada- no s’entrevistés amb les responsables municipals o entitats locals perquè li expliquessin com la ciutat viu en plena normalitat, sense cap mena d’enfrontament, llevat d’algun cas aïllat com passa per tot arreu.

No només l’ajuntament, sinó des dels professionals de les escoles i instituts, des d’associacions que treballen en favor de la dona gambiana o senegalesa, des d’entitats esportives, etc... es dediquen moltes hores anònimament i d’una forma altruista perquè els banyolins de soca-rel i els nouvinguts convisquin des del respecte mutu. Per cert, molts són ja ciutadans amb tots els drets, perquè han nascut aquí i tenen ja més de trenta o trenta-cinc anys.

La immigració te un substrat basat en l’aspecte econòmic o en el reconeixement social. Una noia del Pla de l’Estany juga a la màxima categoria del futbol femení espanyol. Des dels IES locals ja han sortit una colla d’alumnes banyolines negres que s’han graduat en medecina, ciències polítiques o magisteri. I això es fa amb pau i tranquil·litat, sense buscar enfrontaments estèrils i perillosos i amb la col·laboració de molta gent.

Sí, és cert. Aquest proppassat hivern al barri de La Farga hi hagué un incident, però es superà gràcies al bon treball de l’alcalde, els mediadors, els Mossos d’Esquadra, la Policia Local i els veïns. Ningú no es dedicà a llençar benzina al foc, ans al contrari. I problemes de seguretat, afortunadament aïllats, poden sorgir en qualsevol punt de la ciutat.

Fa pocs dies Xavier Garcia Albiol (PP) també s’afegí al populisme barat. Ell té la sort de poder gaudir de vacances a Eivissa i no tothom s’ho pot permetre. Però a la tornada s’adonà que en el ferri hi viatjaven joves magribins amb bosses d’una entitat social, amb telèfon, ulleres de sol i -segons ell- lluïen cossos de gimnàs. No es fixà en la colla d’estiuejants que viatjaven rostits pel sol, sinó en una colla d’immigrants. Es dedueixen de les seves paraules que un marroquí no hauria de poder gaudir de mòbil ni d’ulleres de sol. Haurien de viure com un pobre i a més a més sense drets.

Fou un tuit xenòfob, semblant als d’Abascal, Orriols o Alvise Pérez. Vehiculen la immigració amb la inseguretat. Es tracta, com escrivia a l’inici de l’article, de sembrar por. Defensen que els forans són perillosos i responsables de tots els robatoris, de les agressions o d’escampar drogues als carrers i places de casa nostra. Això és lamentable. I més que s’hi afegeixi un polític com Xavier Garcia Albiol que és alcalde de Badalona i que té una munió important de seguidors.

Aquesta situació m’ha portat a fer un seguiment del tema a les acaballes d’aquest mes d’agost. A Banyoles entre el Passeig de la Puda i el carrer Progrés s’hi edifica un bloc de pisos d’alt standing que construeix una empresa de Palamós. Gairebé tots els paletes, manobres i obrers en general són d’origen magribí. Per altra banda, un bon nombre dels treballadors de l’empresa que es dedica a la recollida de les deixalles són nois procedents de Gàmbia, Senegal o Mali.

Per feina, vaig a la costa i visito diferents hotels i restaurants. El personal de cuina i de terrassa són majoritàriament d’Honduras, Bolivia i Colòmbia. Aprofito la tarda i passo per un escorxador i la tasca menys qualificada la fan romanesos, equatorians i marroquins.

Mentre, un bon grapat de noies llatines es dediquen a la gent gran i algunes d’elles fan dotze hores diàries. Són feines que la gent autòctona ja no la vol fer.

Com es pot llegir en el darrer informe del Banc d’Espanya, el 78% dels immigrants té feina. I ho diu molt bé el president de la Generalitat, Salvador Illa, quan afirma que els nouvinguts fan falta pel teixit productiu del país i les pymes.

