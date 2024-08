Presses naturals, encert artificial

Els tècnics de la consultora Gartner han calculat que més del 80% de les empreses es valdran de la intel·ligència artificial generativa el 2026. Sigui com sigui, un dels fundadors de la companyia iRobot, Rodney Brooks, ja ha advertit els més entusiastes dels perills que comporta sobrevalorar les capacitats d’aquest invent sense un mínim esperit crític. Ell, una veu autoritzada perquè va ser director del Laboratori de ciències de la computació de l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT), ho resumeix de la manera següent: «Cap tecnologia ha superat mai totes les altres». En canvi, la seva successora al MIT, Daniel Rus, màxima responsable actualment de l’organisme que Brooks va encapçalar temps enrere, opina que aquest programari ha esborrat la distinció entre realitat i (ciència) ficció. Segons sosté, la intel·ligència artificial generativa és «una font d’esperança i una força per al bé». Una bona inspiració per als evangelistes digitals. El debat ètic és difícil d’afrontar, però l’amenaça d’una allau d’informació errònia hi és, com recorda el cap de Microland Limited, Pradeep Kar. Des d’abril del 2023, les principals nacions estan regulant aquest camp. Així està sent a la Xina, el Japó, els Estats Units i la Unió Europea. Com molts altres analistes, Kar aclareix que sovint prevalen les presses sobre l’encert.

