El secret de morir vell i content

Ha mort Maria Branyas, la persona més vella del món, tot i que de seguida algú, en algun lloc remot, ha ocupat el seu lloc, aquestes coses funcionen així, com si el destí ens recordés que ningú és imprescindible. A mi, el que m’agrada de la gent centenària és veure com se’n riuen de nosaltres. Ja que saben que en cada entrevista se’ls preguntarà pel secret de viure tant, centenaris de tot el món es reuneixen un cop a l’any en una mena de Club Bilderberg de la longevitat, i acorden respondre burrades, així se’n foten dels joves, que als seus ulls som quasi tots. Cap d’aquestes venerables persones té ni punyetera idea de per què segueix viva, però ja que la gent és tan pesada preguntant, tindrà respostes.

-El meu secret? Prendre’m got de vinagre en dejú. Provi-ho, jove.

-Molt de sexe. A poder ser, amb una dona diferent cada dia (riallada).

-Jo? Castedat, jove, molta castedat, així estalvies energia.

-Vol arribar als 110, com jo? Una copeta d’anís a mitja tarda.

-No provar mai l’alcohol.

-Ficar-se al llit sempre pel costat dret. Oli en un llum, faci’m cas.

-No llegir mai, els llibres desgasten.

I així ens van prenent el pèl, la vida és més suportable rient-se dels altres.

L’important, més que viure molt, és morir content. A Profecia, Sandro Veronesi relata els últims dies del seu pare, malalt terminal. Una nit l’enxampa mirant teleporqueria (a Catalunya pot substituir-se per les sempiternes notícies sobre les restes del procés, això sí que és brossa de la bona). En preguntar-li què fa mirant allò que sempre ha detestat, el vell respon:

-Veig aquests programes de merda per a convèncer-me que la vida és així de miserable, que no hi ha amor ni bellesa ni enginy, sinó un sòrdid afer de rancúnies, xafardejos i olor de resclosit. Així m’és més fàcil abandonar-la.

El propòsit d’aquests programes, entén aleshores Veronesi, és fer menys dolorosa la partida dels malalts. Si seguia la política a Catalunya, Maria Branyas també haurà tocat el dos amb tota tranquil·litat, potser murmurant un «aquí us quedeu».