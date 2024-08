Catalunya, de nou, en una cruïlla

Començaré aquest article amb un seguit d’afirmacions, al meu parer irrefutables, si Salvador Illa és president de la Generalitat ho és pels vots d’ERC. Ho és perquè no hi ha majoria independentista al Parlament. I ho és perquè s’ha hagut d’allunyar del seu programa electoral i acceptar amb el vots d’ERC un paquet de mesures que enfurisma a l’espanyolisme de dretes i a bona part del seu partit a tota Espanya. I ho és amb aquest programa perquè els seu aliats naturals del 155 l’hi han girat l’esquena.

Com acabarà això? Si ens hem de refiar de l’experiència del passat... acabarà com el rosari de l’aurora. Recordem fa uns anys el recorregut de l’Estatut que va portar a un altre president de la Generalitat socialista a dir que a Catalunya s’estenia la desafecció cap a Espanya i la Constitució. Un nou i reiterat incompliment pot portar-nos on érem el 2010.

La retallada de l’Estatut del 2006, el caos de les infraestructures per la desinversió premeditada dels governs de l’Estat, la crisi econòmica del 2008 i la política anticatalana del govern del PP, que pretenia «españolizar a los niños catalanes», van fer un còctel del que va beure, i va fer créixer l’independentisme, també els que no sent-ho volien un canvi.

Del «volem decidir» i el «pacte fiscal» es va passar quasi imperceptiblement al «volem la independència». La impotència davant d’un govern del PP sord i cec va portar el vot independentista del 18% del 2010 al 47,5% del 2017. UDC va desaparèixer, CDC en crisi va anar mutant de nom i els que quedaren abraçaren la causa independentista i vots del PSC i ICV van passar a ERC i la CUP. Conversió ideològica massiva o cabreig massiu pels greuges acumulats? Després de les eleccions del 2017 i 2021 es va donar per fet que era estable l’existència d’uns dos milions d’independentistes ideològics, de principis inamovibles.

Al meu parer, aquest ha estat un error de càlcul al que els independentistes hem incorregut, doncs en aquests anys a un sector independentista nombrós s’hi va afegir un altre de vot polític conjuntural igual de nombrós. Bona part d’aquest milió de vot independentista perdut el 2024, al meu parer, majoritàriament prové d’aquest vot polític circumstancial.

Si l’extremisme del PP torna i els incompliments del PSOE ho fan possible, caldrà que el moviment independentista s’allunyi d’essencialismes excloents i sigui capaç de conformar noves majories que posin la cohesió nacional de Catalunya i la seva defensa com a nació, en primer pla. Però, també pot succeir el més improbable, que el PSOE compleixi, desmentint el seu passat, i l’aposta per Illa hagi estat fructífera, aleshores entraríem en un camí on també la cohesió nacional i la defensa de la Nació serà el camí. No haurem d’esperar massa per saber-ho.

