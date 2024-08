Catalunya sempre és un problema per al PP

Passen els anys i el PP continua veient Catalunya com un problema en lloc de veure-la com una oportunitat. Els va passar quan es va aprovar l’Estatut de 2006 que en van fer casus belli i hi tornaran ara amb el finançament singular que van acordar PSC i ERC. Així que acabin les vacances, Alberto Núñez Feijóo reunirà els presidents autonòmics i els líders locals del seu partit per organitzar la revolta contra el nou finançament de Catalunya.

El 2006 Mariano Rajoy, que era el líder de l’oposició, com ara Feijóo, va organitzar una croada contra l’Estatut català, perquè considerava que suposava un atac a la unitat d’Espanya, en definir Catalunya com a «nació» i pels canvis en el sistema de finançament. Es van muntar taules demanant signatures contra l’Estatut i es va instigar un fort sentiment anticatalà, semblant al que es va promoure durant el Procés, amb el famós «a por ellos». Al final, el recurs presentat pel PP, juntament amb altres, va aconseguir que, 4 anys més tard, el Tribunal Constitucional anul·lés 14 articles de l’Estatut i en reinterpretés 23 preceptes més.

Durant tot aquest període, els resultats electorals del PP al Parlament de Catalunya han estat més aviat pobres. El 2003 tenien 15 escons; el 2006, 14; el 2010, 18; el 2012, 19; el 2015, 11; el 2017, 4; el 2021, 3; i el 2024, 15. Com es pot veure a les eleccions de 2017 i de 2021 els va venir de poc de quedar fora del Parlament i aquest any, tot i que s’han refet, continuen essent una força minoritària, amb un paper molt allunyat del que tenen a les cambres espanyoles on disposen d’un pes evident.

Sempre que hi ha alguna reivindicació catalana, des del PP es branda l’espantall de l’Espanya que es trenca. Ho van fer amb l’Estatut, amb el Procés, amb els indults, amb l’amnistia i ara hi tornaran amb el finançament singular. Tot els va bé per intentar mobilitzar el seu electorat a diversos llocs de l’Estat, tret de Catalunya. I això no ho fan amb cap altra comunitat, tret del País Basc quan hi havia el terrorisme d’ETA. Hi poden haver acords amb qualsevol comunitat per resoldre problemes de finançament, de condonació del deute i no passa res. Ara bé, quan es tracta de Catalunya «Espanya es trenca»

Algun dia el PP s’haurà de plantejar per què a Catalunya té una representació tan pobra a tots nivells. Hi ha municipis en què no hi tenen ni regidors, malgrat que en algunes eleccions han presentat llistes fantasma per veure si els seus votants s’animen i elegeixen algun dels seus candidats. Segurament que si analitzen les dades, s’adonaran que tenen un problema amb Catalunya i els catalans. Mentre va governar Jordi Pujol, amb CiU, es deia que els populars no podien tenir bons resultats perquè els votants de dretes se sentien representats per la coalició nacionalista. Però ara, que Junts no té el mateix ADN, el PP continua tenint uns resultats discrets, que no es corresponen amb els de la força política que va obtenir més vots a les darreres eleccions generals.

I el més estrany de tot és que la militància catalana del PP no s’enfronti a la cúpula del seu partit pel paper que li fan fer des de Madrid. Se suposa que els militants i electors catalans del partit de Feijóo, Aznar i Ayuso han de voler un bon finançament per a Catalunya i que no els ha de semblar bé que els catalans siguem la tercera comunitat en recaptar i la desena en rebre, perquè ja es veu que el sistema d’anivellament perjudica clarament Catalunya i en beneficia d’altres.

És curiós que Euskadi i Navarra puguin tenir un concert econòmic i que ningú en digui res, però si Catalunya demana un sistema singular solidari la dreta espanyola i alguns barons socialistes es posin nerviosos, perquè els catalans trencaran Espanya.

El PSC veu el problema i l’afronta. El PP català mirà al carrer Gènova de Madrid i fa el que li diuen. Segurament per això els socialistes tenen 42 diputats i els populars, 15.

