Confesso que he viscut és un llibre autobiogràfic del xilè Pablo Neruda publicat el 1974. Un recorregut per la seva trajectòria vital que recull la seva memòria en una franca confessió talment com si parlés a cau d’orella. Li he manllevat el títol per encapçalar l’article.

«El océano Pacífico se salía del mapa. No había dónde ponerlo. Era tan grande, desordenado y azul que no cabía en ninguna parte. Por eso lo dejaron frente a mi ventana» El mar. P.Neruda.

Un servidor en la meva vessant d’escriptor he presentat records personals sempre que considerava que eren part de la memòria col·lectiva; alguns lectors m’ho han anat confirmant: «Jo també jugava al carrer amb joguets fets a mà pels avis i el nostre cos era la millor joguina». L’estimat Jaume Subirós, el gran cuiner del Motel Empordà: «Recordo les matraques que s’empraven durant la Setmana Santa en substitució de les campanes, també es tocaven quan un vidu es casava en senyal de desaprovació». «La festa major i Nadal no tenen res a veure amb el d’abans. I quan era petit havia arrancat patates i fet la verema» «Ostres! Les misses i la Setmana Santa».

«Tal vez te vi, te supuse al pasar levantando una copa/a la luz de la luna/o eras tú la cintura de aquella guitarra/que toqué en las tinieblas y sonó como el mar desmedido». P. Neruda.

Vaig créixer al poble d’Arbúcies a finals de la dècada dels quaranta i la meva infància es va perllongar fins a la meitat dels anys cinquanta. Un període dins del realisme màgic, que s’estenia paral·lel a la dura realitat quotidiana, on els mestres ens picaven, els homes vivien amoïnats, malhumorats, i no els costava gens barallar-se amb els veïns o donar cops als nens perquè sí, només per exhibir l’homenia.

La vida no havia tractat bé a molts perdedors d’una guerra civil terrible i s’escarrassaven per guanyar una mesada amb feines de bosc feixugues i en els conreus amb jornades de deu hores. Altres sortosament treballaven en les fàbriques. Els familiars, a l’hivern, deixaven asseguts a la porta de la casa perquè els toqués el sol als ancians i les dones longeves. És una imatge dramàtica indeleble el record d’aquesta vellesa enganxada a la meva memòria.

P. Neruda: «Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo: «La noche está estrellada, y tiritan, azules, los astros, a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta». Puedo escribir los versos más tristes esta noche».

El domini religiós era insuportable. Als nens ens obligaven a anar a catequesi, el rector els dissabtes venia a sermonejar-nos a l’escola, havíem de denunciar els nens que no anaven a missa i ens feia renyar a les estiuejants amb vestits escotats. També si volíem aconseguir assistència cristiana a la mort, s’havia de combregar el primer divendres de cada mes i confessar-se un cop a la setmana. El rector no rebia cap crítica pels excessos doctrinals perquè tothom més que respecte li tenia por.

Els pares em van internar al Collell, on tots els professors eren capellans no gaire cultes ni eixerits; el centre pertanyia al Bisbat de Girona. Cada dia a les vuit del matí, missa, i al vespre, rosari; es resava sempre abans dels àpats i ens van ensenyar molts cants religiosos.

P. Neruda: «Aquí te amo./En los oscuros pinos se desenreda el viento./Fosforece la luna sobre las aguas errantes./Andan días iguales persiguiéndose./Se desciñe la niebla en danzantes figuras./Una gaviota de plata se descuelga del ocaso./A veces una vela. Altas, altas estrellas.»

He presumit de no haver anat mai a cap guerra i sempre he donat gràcies a la vida perquè m’he pogut dedicar a explicar Filosofia i Ciències Socials, gràcies per la família, en particular la meva dona, la Montserrat, pels amics i per tantes coses.

L’immobilisme en aquells anys d’allargassada postguerra convertia les persones en éssers estàtics, regits per pensaments fixos entelats de prejudicis, reflexos condicionats, antics estereotips i tics socials d’acord amb les normes establertes, que es remuntaven a segles anteriors. Res canvia, tot és igual com sempre ha sigut. Tanmateix, la ideologia del filòsof conservador del quietisme, Parmènides d’Elea, fracassà enfront de la teoria demolidora d’Heràclit d’Efes en la qual el riu, i nosaltres som també riu, ho canvia tot. Res és igual al que era i al que serà. Tot va canviar i la dècada dels seixanta va ser la més feliç i alegre en el meu poble.

De jove vaig llegir a Jean-Paul Sartre i anotava frases en un quadern que encara guardo: «Nosaltres no som un terròs de fang i l’important no és el que es fa de nosaltres, sinó que cada home és el que fa amb el que van fer d’ell».

La seva important teoria assenyala que a dins nostre hi ha la veu dels pares, dels mestres i la del capellà, la veu de la societat, que se’ns presenta com una exigència de comportament, que ens obliga a conduir-nos de determinada manera per ser un bon subjecte reconegut socialment.

«Es la mañana llena de tempestad; en el corazón del verano. Como pañuelos blancos de adiós viajan las nubes, el viento las sacude con sus viajeras manos». Pablo Neruda.

Subscriu-te per seguir llegint