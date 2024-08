La por que ens toquin la cartera

Els humans som de costums. I funcionem per por. I amb la mà a la cartera. El pont de Fontajau de Girona n’és un clar exemple. Els vehicles hi passen, normalment, a una velocitat moderada. Per què? Respecten la velocitat perquè són conscients que compartim i utilitzem la via pública i hem de conviure-hi, entre tots, a partir d’una normativa? No. Perquè durant uns cinc anys hi va haver una caixa amb un radar que havia de servir per caçar fitipaldis. Tot i que no funcionava, per un litigi entre l’empresa concessionària i l’Ajuntament, va fer el seu servei: els vehicles reduïen la velocitat notablement. Sabessin, o no, que l’aparell en realitat no funcionava, pocs vehicles s’arriscaven a desafiar aquella caixa.

Un cop resolt el conflicte, amb part de la raó cap a l’Ajuntament, la caixa es va acabar retirant. Fa temps que ja no hi ha cap rastre d’aquell radar. Però, tot i això, els vehicles continuen circulant pel pont a velocitat moderada. O bé perquè no veuen que el radar ja no hi és o bé perquè temen que estigui amagat.

Un cas semblant és a la carretera de Santa Coloma de Farners, també de la capital gironina. Les fotos de diversos motoristes enxampats per un control multiplicant la velocitat permesa es van fer famoses. Segurament per això, des de fa temps, tot i ser als afores de la ciutat i disposar de dos carrils per sentit, pràcticament tothom hi circula a la velocitat que toca.

Només som respectuosos per por que ens toquin la cartera.

