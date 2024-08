Les relacions humanes són variables, intenses i imprevisibles. Hi ha éssers amb qui connectes gràcies a un encadenat de reaccions químiques que us sincronitzen en les opinions i en els gustos, en les formes de mirar el món, però també n’hi ha que et fan gaudir de les diferències i les discrepàncies. Precisament la gràcia és que no hi tens res a veure, però sabeu cohabitar i fins i tot us ajudeu desinteressadament a créixer. Hi ha persones amb qui només treballes o coincideixes, que tenen una funció eventual a la teva vida, però igualment et regalen bons moments i t’alegres que treguin el cap de tant en tant. Són només coneguts però que bé, que els coneguis. A vegades hi ha individus que et trobes un o dos cops a la vida, però els recordes amb un somriure perquè el seu granet de sorra és excepcional i irrenunciable. Però també hi ha gent, massa gent, que quan apareix té el do de posar-te de mala llet. Són persones que tenen l’estrany poder d’enviar missatges a deshora, fer preguntes radicalment absurdes i parar-se a saludar quan tens pressa. Són personatges intrusius en qualsevol context perquè el seu caràcter és com la negació del teu, diuen coses amb les quals no estaries d’acord ni després d’una llarga tortura i fan allò tan estès de dir el menys indicat en el pitjor dels escenaris possibles. Saps que els caus malament, ho palpes a totes i cadascuna de les seves mirades, però tenen la desarmant necessitat de comportar-se com si et coneguessin millor que ningú. Pretenen reprendre velles converses que tu ni recordes i evoquen anècdotes conjuntes que juraries que no vas viure. I quan reuneixes el valor per confrontar la seva actitud, encara que sigui des de la més pulcra educació, troben la manera de fer-te semblar un idiota impacient i inflexible, com si la seva fos l’única manera correcta de relacionar-se. El pitjor és que aquests éssers, que arriben a semblar sobrenaturals, no acaben de marxar mai del tot. Sempre tornen, sempre parlen i sempre incomoden. Com si fossin el recordatori, cíclic i pertorbador, que la felicitat no serà mai completa.

