Verges fosforescents

És coneguda l’ocurrència que es pot escoltar en passadissos de jutjats, si t’han de jutjar per un delicte que no has comès, prega que et jutgi un tribunal professional, mai se sap, en cas que et sàpigues culpable, prega que et jutgi un jurat popular, mai se sap, i Javier Marías deia amb sorna sobre fer de jutge per uns dies, oi que no ens criden perquè fem de bombers, de policies o de paletes!, raó no li faltava, emetre un judici just és trobar una agulla en un paller, que m’ho preguntin a mi que fa dies que tinc el cap fet un trencaclosques per una història que té com a protagonistes l’escriptora canadenca Alice Munro i la seva filla Andrea Robin Skinner, resulta que la filla que denuncià el seu padrastre per haver abusat d’ella en varies ocasions a partir dels 9 anys, una denúncia més que creïble en haver-se declarat culpable el padrastre pederasta, retreu amb amargor a la seva mare d’haver viscut els seus abusos com si el segon marit li hagués estat infidel, d’haver-lo perdonat i de fer-li costat fins la seva mort. Cert que la conducta de la mare no és exemplar, però quines raons profundes motivaren un comportament tan poc sensible cap a la filla?, i en aquestes cau a les meves mans –la màgia del el destí!– una entrevista a la cantautora Lídia Pujol, la seva lectura és un electroxoc de 1000 watts, les seves paraules són lapidàries, «hem de condemnar-la a l’ostracisme, faig una crida a treure-li el Nobel,... estem propiciant un sistema que valora més l’obra que la persona i això ens retrata com a societat, el cas de Munro ens posiciona a tots, com ens posicionem davant un horror com aquest?», a què esperem, em dic, a cremar tots els llibre de la bruixa Munro, fem una foguera gegantina on el foc purificador redueixi a cendres la ignomínia de la humanitat, cremem tota l’obra de Picasso, per mal tractador i misogin, cremem totes les pel·lícules de Woody Allen per abusar de la filla, ah, i l’intocable i venerat Kafka, a l’infern amb ell, sovintejava els bordells, era un putero!, un hàbit execrable que el converteix en esclavista de dones, i si el seu amic Max Brod no destruí la seva obra, ho farem nosaltres...i què em digueu de Margaret Atwood, la del Conte de la criada, que discrepà d’un article que defensava que la dona és un espai sense fronteres i que ha d’oferir acollida a persones cromosòmicament homes, però que repudien la seva biologia, com si la biologia tingués alguna cosa a dir, al foc tota la seva obra!. La cantautora ens diu que no forma part del sistema, que ha aconseguit, així ho interpreto, sortir de la caverna platònica on la resta dels mortals veiem les ombres de la realitat mentre ella il·luminada per la llum del sol veu les coses amb claredat.

Qui també ha estat il·luminat per la llum del sol és Antonio Baños, –tan de bo tota l’esquerra fos com ell!– en assabentar-se de la desaparició del multimilionari Mike Lynch fa un tuit a X, «Busqueu-lo entre Scil·la i Caribdis», pels qui no tinguin els coneixements de mitologia grega de Baños, Scil·la i Caribdis eren dos monstres que guardaven l’estret de Messina, entre Itàlia i Sicília, i no em direu que el tuit no té fondària, mai tant poca lletra havia dit tant, la tírria al pobre és condemnable, la pobresa sempre ha estat mereixedora de la benedicció de l’altíssim, no així la tírria als rics que és mereixedora d’encomi per part de tots els mestres espirituals. Necessiten gent com la Lídia i l’Antonio, verges fosforescents, punts de llum en nits sense somnis, fars de virtut que orientin les nostres vides sumides en la decadència i la ignorància.

