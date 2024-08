Dates, terminis i eficàcia

En una roda de premsa per presentar un projecte, sobretot si és una infraestructura, hi ha una pregunta que els periodistes no oblidem mai: «I quin és el termini per finalitzar-lo?». Perquè sí, és una qüestió important per a la ciutadania, però també sabem perfectament que la majoria de vegades els terminis no es compleixen i que això ens servirà per fiscalitzar l’administració en qüestió.

Per exemple, Adif va organitzar ahir una visita a la futura estació de la Sagrera, a Barcelona, per anunciar a bombo i plateret que els trens d’alta velocitat començaran a circular pel seu interior cap a finals d’aquest 2024. Un pas molt petit per a una estació que, segons s’havia anunciat inicialment, havia d’estar operativa l’any 2012. És a dir, més de dotze anys de retard i el gestor d’infraestructures encara no s’atraveix a dir quan podran utilitzar els viatgers l’estació que ha de servir per descongestionar la xarxa ferroviària de Barcelona.

Però millor això que donar una data que no es pugui complir i acabar fent el ridícul. D’acord que la ciutadania sol tenir memòria a curt termini, però tampoc tant. Les presses electorals han portat sovint a fer anuncis surrealistes: per exemple, el 2022 el govern de l’Estat va anunciar que la nova estació del TAV a l’aeroport de Girona seria «una realitat» el 2026. Una autèntica quimera.

Aquests anuncis no són nomé s propis de l’administració estatal. També tenim exemples a Catalunya, com el futur Trueta a Salt. Des de la presentació del primer avantprojecte a càrrec de Marina Geli en el ja llunyà 2008, hi ha hagut tot un ball de dates i terminis que no s’han acabat complint. La darrera promesa (d’ERC) va ser abans del 2030, però de nou, el més calent és a l’aigüera. I és que al final, no es tracta tant de dates com d’eficàcia.

