Són assassins masclistes

La setmana passada hi va haver un doble crim masclista a Rubí i Castellbisbal. Ell, policia jubilat. Elles, la seva darrera parella i la seva exdona, la Pilar i la Mari Àngels. És increïble que, malgrat les vegades que hem explicat aquesta violència, encara suportem tertúlies que van des d’«ell era meravellós» o «no hi ha denúncia» per justificar l’agressor, el simplisme de la criminologia i de l’anàlisi narcisista. És gran que, quan el crim és d’algú més conegut del compte, tots busquen sota les pedres raons per explicar, per tal de no reconèixer la base. Per parts.

Primer stop al tòpic del currículum meravellós de l’agressor. Tant se val el que hagi estat o sigui. Importa allò que ha fet: matar.

Segon, l’«és impensable» o el «no havia donat senyals» mostra que poc se sap de violència masclista. Aquest imaginari de l’assassí agressiu davant de tots persisteix. Potser no se sap detectar perquè hi ha molt masclisme normalitzat. Però és que ells poc donen la cara al públic. Al revés, ho tenen comprat amb bones paraules. No donen senyals amb tu, que ets el col·lega. Els senyals i la seva veritable cara només la coneixen les parelles i en privat.

Tres, a què ve insistir que ni la Pilar ni la Mari Àngels havien denunciat. No eren a VioGén perquè a veure qui denuncia quan la teva parella no és només policia, sinó que va ser comissari i número 2 del cos a Catalunya, condecorat i aplaudit. Imaginin: «Vinc a denunciar el teu cap». Què creuen que passaria? Jo he perdut el compte de les denunciants que m’han escrit sentint-se incompreses davant de la policia. Imagineu-vos quan a sobre el poli és agressor. Així que el més normal és separar-te i creuar els dits perquè no et passi res. És flipant la quantitat de dones que cada dia estan així i com viu la societat sense tenir-ne la mínima consciència.

Quatre, això de «quin mòbil hi ha darrera d’un doble crim». Era de calaix des del primer minut que pintava una parella actual i una altra anterior. I en comptes d’explicar que el masclista no accepta el no, a les tertúlies no surten del «narcisista». Sí, és clar que ho és, però és quedar-se a la superfície. Quan li dóna només per les exparelles és de masclista, que sembla fer al·lèrgia dir aquesta paraula. El típic controlador que a més ha tingut un càrrec d’autoritat i que no consentiria que dues dones li diguin que no.

Cinquè no és el primer cas d’un policia assassí. N’hi ha desenes, encara que alguns semblen haver-ho descobert ara perquè no ens escolten. En comptes de parlar tant del seu currículum, expliquin que només a un masclista li donaria per assassinar les seves parelles al cap, a la cara, per deformar-les, per esborrar la seva identitat. Expliquin la maldat i l’odi cap a elles fins i tot en com les mata.

Em faltaria article per aclarir més coses però em conformaria amb una. Que deixin de fer anàlisis criminològiques simplistes i que diguin l’única raó darrera de tot: masclisme. Que van d’experts i no en tenen ni idea. Potser això explica per què encadenem assassinats darrera assassinats com si res i sense solució.