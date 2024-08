Tornar a matar Lorca

En l’aniversari de la seva mort cal dir que Federico García Lorca ha estat el poeta més disparat de la història d’Espanya. Van disparar contra el seu cos els falangistes, ha disparat l’esquerra contra la seva poesia i encara disparen contra la seva memòria els fanàtics cercadors del seu cadàver.

Lorca és un dels grans poetes de la literatura universal i també un dels més incompresos. El pitjor del seu assassinat no va ser que es morís sinó que va donar munició al bàndol contrari per atemptar de manera igual de despietada contra la seva obra. Convertir Lorca i la seva poesia en un símbol de la propaganda esquerranosa i homosexual és l’insult més gran a un geni apolític i a una obra que no tenia cap d’aquestes vocacions sinó més aviat les contràries.

Federico era homosexual però molt a desgrat seu. Ni la seva condició sexual no va ser mai el centre de la seva vida ni en tenia una opinió favorable, tot i que sí compassiva. Va distingir entre el que sentia i el que era, i va escriure deixant que el dolor es filtrés però sense intentar justificar-lo. La poesia era el seu únic bàndol i el talent el seu únic argument. Alguns creuen que era gitano perquè va escriure el Romancero Gitano amb gran coneixement i sensibilitat, però la gitaneria va ser només un tema per a ell, si el va saber desenvolupar amb tanta brillantor va ser perquè a més de genial era d’una intel·ligència profunda i letal. Sabia veure la bellesa de cada cosa però també per on cada cosa es trenca causant un dolor irreparable. Sabia veure la llum i la mort; i la tristesa era el seu cim, com el de tot gran poeta.

Parlar de dretes o esquerres des del 2024 és falsari per intentar entendre el que passava a principis del segle passat. Però Lorca era un poeta catòlic, conservador, extraordinàriament culte. Es regirava contra el que considerava injust i sabia millor que ningú detectar el cinisme i la crueltat: Así que pasen cinco años, La casa de Bernarda Alba, Yerma. A l’Oda Walt Whitman és fàcil llegir el que pensaria dels que avui diuen que els nens tenen vulva, però també dels qui aprofiten el dolor aliè per causar encara més dolor. «Por eso no levanto mi voz, viejo Walt Whitman, contra el niño que escribe nombre de niña en su almohada, ni contra el muchacho que se viste de novia en la oscuridad del ropero, ni contra los solitarios de los casinos que beben con asco el agua de la prostitución, ni contra los hombres de mirada verde que aman al hombre y queman sus labios en silencio. Pero sí contra vosotros, maricas de las ciudades, de carne tumefacta y pensamiento inmundo, madres de lodo, arpías, enemigos sin sueño del Amor que reparte coronas de alegría». A El Público està resumida l’angoixa de la llibertat amb molta més precisió i molta més intel·ligència que els debats que ara es fan sobre aquest gran assumpte, i que tan pobres són en matisos i tan rics en maniqueisme, vulgaritat i manca de generositat amb el risc intel·lectual de descobrir l’altre.

Reduir Lorca i la seva obra a una batalla ideològica és un crim. Reduir Lorca a qui el va matar és un altre crim, és una altra manera de matar aquest poeta extraordinari que va significar la modernitat de la llengua espanyola fent-la brillar als moviments literaris de la seva època. Els més respectuosos amb l’obra de Lorca han estat els diferents membres de la seva família al llarg del temps, i la manera potser més simbòlica de mostrar aquest respecte ha estat amagar el cadàver del poeta. No han volgut un pelegrinatge a la tomba en nom de la suposada causa que segons la veritat oficial Lorca encarna i no és certa. No han volgut victimismes impostats, tot i que administrar-los els hauria resultat molt rendible. La família Lorca va voler sempre saber on havia quedat mal enterrat Federico, i els va costar saber-ho, però ho van aconseguir, l’historiador Ian Gibson va veure els documents que acreditaven la recuperació del cadàver per part de la família i ell mateix acredita que la família ho va portar amb total i absoluta discreció i no se sap on van enterrar-lo amb la idea que qualsevol pelegrinatge fos a la seva obra i no al seu cos desfet per la barbàrie.

Els que agiten la mort de Lorca són els que no han llegit la seva obra. És més fàcil agitar un cadàver que passar les pàgines d’un llibre, i de fet de molts llibres, perquè tot i que el van matar tan jove, la seva obra va ser llarga, intensa i no hi ha pàgines menors. Tot és bo. La poesia i el teatre. També les conferències. El gran director de Lorca és Lluís Pasqual. Va estrenar El Público a L’Odéon de París i va ser el millor Lorca que s’ha vist mai damunt dels escenaris. D’entre totes les altres produccions, hi ha la protagonitzada per Juan Echanove, una conferència del poeta sobre la música que s’escolta o s’escoltava als carrers de Granada durant tot any. Como canta una ciudad de noviembre a noviembre, titolà el poeta.

Lorca és el poeta que d’una manera més profunda i alhora plàstica lliga l’home amb Déu, la pulsió amb el sentit de viure, la música d’enlluernadora bellesa i la brutor del dolor quan ens destrossa perquè «la noche es interminable cuando se apoya en los enfermos y hay barcos que buscan ser mirados para poder hundirse tranquilos».

