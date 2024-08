Alliberats

Haver encadenat tres jornades de lliga sense guanyar, no hauria estat ni cap trauma, ni cap maldecap, però tampoc es pot obviar que un resultat negatiu contra l’Osasuna hagués significat un increment considerable del run-run per part de tothom. Sortosament, l’estrena de l’equip a casa es va saldar amb el primer triomf a la lliga i la consegüent dosi de calma que, passi el que passi a Sevilla diumenge, permetrà arribar amb tranquil·litat a la primera aturada de la competició, prevista per d’aquí a deu dies.

Aquesta calma serà el millor escenari perquè Michel pugui treballar amb els nouvinguts, per fer-los partícips sense presses, ni neguits, del futbol que vol el tècnic i del que li demana a cada jugador.

Però el triomf d’ahir i la tranquil·litat esmentada no seran només per a Michel, també per tota la parròquia del Girona FC, que ahir frisava amb el sorteig de la Champions i que ara està expectant de saber dels rivals que han tocat en sort, quins vindran a Montilivi i quins camps s’hauran de visitar.

I ja podem estar segurs que una cosa és viure aquest moment amb la tranquil·litat d’haver guanyat l’Osasuna i l’altre, molt diferent, seria haver sumat el tercer partit sense sumar tres punts. Perquè si alguna cosa s’ha de fer aquest any és gaudir de tots i cadascun dels moments que visqui l’equip, i viure’ls amb màxima eufòria, com la que donen les victòries que arriben en el moment clau.

Tot això sense oblidar que aquesta nit es tanca el termini de fitxatges i que en aquest capítol el Girona FC encara hi té alguna cosa a dir. Caldrà estar pendents de si es produeix la tornada d’Eric García; també de si la vacant deixada per Iker Almena a darrera hora es cobreix amb celeritat; o fins i tot, si hi ha algun tapat per alguna altra posició que acabi de fer encara més fort l’equip de Michel. Volen més coses? Més emoció? Poques aficions xalen aquesta temporada com la del Girona FC. Vaja, uns autèntics privilegiats!!!